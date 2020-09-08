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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Araçta bir şeyler yanlıştı"

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Bottas: "Araçta bir şeyler yanlıştı"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, İtalya GP'de araçta bir şeylerin yanlış olduğunu ve bu yüzden denge problemleri yaşadığını belirtti.

Yarışın başında kötü bir start almasının ardından geriye düşen Valtteri Bottas, önündeki sürücüleri geçmeyi başaramadı ve yarış boyunca neredeyse hiç atak yapmadı.

Fin pilot, bunun temel sebebinin sağa doğru dönülen virajlarda yaşadığı sorun olduğunu belirtti.

Fin pilot, "Tüm yarış boyunca araçta bir şeylerin yanlış ve iyi olmadığını hissettim. Lesmo ve Parabolica'yı diğerleriyle aynı hızda geçmeyi başaramadım. Arkadan kayma yaşadığım ve araç sürekli kaymaya devam etti. Bunun neden olduğunu bilmiyorum ama bu virajlarda diğerlerinin gerisinde kaldım."

"Monza'daki virajların çoğu sağa viraj ve araç sağa doğru dönülen virajlarda iyi değilse, bu ideal bir durum olmaz. Tüm bunlar oldukça garipti, çünkü iyi bir aracımız olduğunu biliyorduk ve özellikle yeniden başlangıçtan sonra rakiplerimizle savaşma fırsatım olmasını umuyordum."

"Ama ileriye gidemedim çünkü öndeki araçlara 0,7 saniyeden fazla yaklaşamadım." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas, motor modu yasağının etkisi sorulduğunda, "Bu, aynı zamanda geçiş sayısını da etkilemiş olabilir, ama sadece bir dereceye kadar öyle olmuştur. Sıralama turlarında -bile- DRS kullanımının etkisi oldukça düşüktü, çünkü araçlar sürtünmeyi en aza indirecek şekilde hazırlandı. Yani her halükarda sürtünme az oluyor."

"Benim için asıl sorun atak mesafesine gelememek oldu. Lesmo, Ascari ve Parabolica virajlarında yeterli hıza sahip değildim." yanıtını verdi.

Bottas, hafta sonunun heba olduğunu düşünüyor.

"Kesinlikle tüm ekibimiz için boşa harcanan fırsatlarla dolu bir gündü. İlk çizgiden başladık ve aracımızın hızı göz önüne alındığında, duble yapmalıydık. Ancak yarış çılgın bir senaryo ile bitti. Bazı sürücülerin güvenlik aracı çıkmadan veya yarış kırmızı bayraklarla durdurulmadan önce pit stop yapmasından ötürü şanssızdım."

"Ancak benden daha şanssızları da vardı. Yani çok daha kötü bitebilirdi. İtalya hafta sonundan önce şampiyonada lider olsaydım, benim için daha kolay olurdu, çünkü o zaman ana rakiplerime aradaki farkı azaltırdım. Ama kovalayan rolünde olduğum için, şampiyonluk umutlarımı koruyabilmek adına daha fazla puan almam gerektiği ortada."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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