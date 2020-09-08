Hamilton: "W11 bir sanat eseri"

Mercedes, 2014 yılından bu yana şampiyonluğu kimseye bırakmıyor ve her geçen yıl çıtayı daha da yükseltiyor.

Alman ekip, güçlü bir motora sahip olmanın avantajını kullansa da, şasi tarafında da çok iyi işlere imza atıyor.

Mercedes W11, Alman ekibin ürettiği son araç konumunda yer alıyor ve F1 tarihinin en iyi araçlarından bir tanesi olarak kabul görüyor.

Lewis Hamilton, bu aracı sürme fırsatı yakalayan iki kişiden birisi olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, “Çalışanlarımızın yaptığı işe baktığımda kendimi, Mercedes'le çalıştığım için ne kadar şanslı olduğumu düşünürken buluyorum."

"Aracımız gerçek bir sanat eseri. Size gelmeden önce garajda biraz inceledim, çoğu kişinin genellikle dikkat etmediği en küçük ayrıntılara bile dikkat ettim... Doğrusu sadece iki sürücü W11'i kullanma şerefine sahip ve ben bu iki kişiden biriyim. Bunun için minnettarım."

"W11'de yarışmanın nasıl bir şey olduğunu kelimelerle anlatamıyorum. Virajlara gelmeden önce bu kadar geç fren yapabilmemiz şaşırtıcı, aracı büyük bir güvenle zorlayabiliyoruz. Çünkü arka tarafın kaymayacağını biliyoruz."

"Tabii ki çok agresif bir şekilde süremezsiniz, ancak zirveyi son derece kolay bulabiliyorsunuz." dedi.