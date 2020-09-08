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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"

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Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull RB16'nın yeterince iyi olmadığını kabul ediyor.

Red Bull, Monza'da daha güçlü olmayı bekliyordu ve sıralama modu yasağının da yine kendilerinin avantajına olacağı düşünülmüştü.

Ancak Max Verstappen, sıralama turlarında ancak beşinci oldu ve yarışta kötü startın ardından gerilemekten kurtulamadı.

Kırmızı bayraktan sonra iyice gerilere düşen genç sürücü, pite gelerek yarışa veda etti.

Verstappen, puansız kapattığı hafta sonunun ardından aracın yeterince iyi olmadığını kabul etti.

Genç sürücü, "İyi bir başlangıç ​​yapamadım ve sonrasında herkesin DRS kullandığı yakın bir grupta sıkışıp kaldım... Neredeyse geçiş fırsatı hiç yoktu. Genel olarak, işler o kadar da kötü değildi, sadece kötü bir başlangıç ​​beni mükemmel bir sonuç alma şansından mahrum bıraktı."

"Yarış kırmızı bayraklarla durduruldu ve yeniden başladıktan sonra motorda bir sorun vardı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ayarlarla düzeltmeye çalıştık ama hiçbir şey yardımcı olmadı. Birkaç tur sonra pite döndüm ve yarışı bıraktım."

"Mugello tamamen farklı bir yarış. Ama bu hafta sonunun bitmesine sevindim, çünkü bizim için iyi bir hafta sonu değildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, battles with Sergio Perez, Racing Point RP20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, battles with Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, is retired from the race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, is retired from the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu yılki aracımız yeterince iyi değil. Oldukça fazla hata yapıldığı ortada. Tamamen saygı duymakla birlikte, Alpha Tauri'nin sıralama turlarında bize ne kadar yakın olduğuna bir bakın. Bu olmamalı."

"Onlar adına mutluyum ama 2019 Red Bull o kadar da kötü görünmüyor." dedi.

Helmut Marko, şampiyonluk umutlarının sona erdiğini kabul etti.

"Bence şu an ona çok yaklaşmamak en iyisi. Dünya şampiyonluğu umutları sona erdi. Parti modu sonrası durum beklediğimiz gibi değildi."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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