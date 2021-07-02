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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Bottas: "Aracın hissiyatı geçen haftaya kıyasla çok daha iyi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Avusturya'da cuma günkü antrenman turlarının ardından verdiği demeçte, genel hissiyatın geçen haftaya kıyasla çok daha iyi olduğunu dile getirdi.

Bottas: "Aracın hissiyatı geçen haftaya kıyasla çok daha iyi"

Mercedes, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi göründü.

Lewis Hamilton, cuma günkü ikinci antrenman seansında zirvede yer alırken, sadece 0.187 saniye gerisinde takım arkadaşı Valtteri Bottas yer aldı.

Mercedes, geçen haftaki mağlubiyetin ardından simülatörde yoğun çalışmalar yapmıştı ve bu da bu hafta sonu piste çıktıkları ilk andan itibaren Mercedes pilotlarının iyi bir performans sergilemesine yardımcı olmuş gibi görünüyor.

Seansın ardından konuşan Bottas, araçtaki hissiyatın önceki yarışa göre geliştiğini belirtti.

Günden memnun kalıp kalmadığı sorusuna Bottas, "Yine çok eğlenceliydi. Bildiğiniz üzere aynı pistte geçirdiğiniz ikinci hafta sonunda, viraj ve sürüş performansı açısından farklar çok daha az oluyor. Bu yüzden her şey büyük zamanlar kazanmaya çalışmaktan ziyade ince ayarlar yapmakla ilgili oluyor."

"Açıkçası bana göre iyi başladık. Araç hissiyatı anlamında geçen haftadan çok daha iyiydik ve umarım bunun üzerine daha fazlasını ekleyebiliriz." cevabını verdi.

Ancak Bottas, Red Bull'un hâlâ çok güçlü olduğunu düşünüyor.

"Elbette bu bir antrenman seansı. Diğerlerinin ne tarz bir programa sahip olduğunu asla bilemezsiniz. Fakat söylediğim gibi hissiyat geçen haftadan daha iyi."

"Fakat Red Bull şüphesiz hâlâ çok güçlü. Bence hâlâ düzlüklerde bize karşı zaman kazanıyorlar ki bizim zayıflığımız biraz bu."

"Herkesin kendi motorlarını gerçek anlamda açtığı zaman kimin gerçekte nerede olduğunu göreceğiz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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