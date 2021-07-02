Audi ve Porsche'nin, 2025 F1 motor toplantısına katılacağı doğrulandı

Takım patronları ve motor üreticileri temsilcileri, gelecekte uygulanacak kurallar hakkında uzun süredir görüşmeler yapıyor. Yarın gerçekleşecek olan üst düzey toplantıda ise dünya çapındaki büyük resim göz önünde bulundurularak önde gelen araç üreticilerinin F1’den ne istediğine dair konular gündeme gelecek.

2025’te gelecek olan kuralların yeni otomobil üreticilerinin ve özellikle VW Grubu’nun spora katılmak konusunda teşvik etmesi umut ediliyor. Bir kaynağa göre bu toplantı Alman grubun, spora dahil olması için “son şans” olacak.

Bu toplantıya katılacak olan üreticilerin CEO’ları ve başkanlarından bazıları: John Elkann (Ferrari), Luca de Meo (Alpine/Renault) ve Ola Kallenius (Mercedes). Aynı zamanda, VW Grubu’nun temsilcileri Audi başkanı ve R&D Grubu başkanı Markıs Duesmann ve Porsche CEO’su Oliver Blume olacak.

Ayrıca, gelecek sezon kendi Honda temelli motorlarını üretecek olan Red Bull’un sahibi Dietrich Mateschitz de toplantıya davet edildi.

F1 adına Stefano Domenicali ve Ross Brawn, FIA adına ise Jean Todt katılacak.

Görüşme, içten yanmalı motorlar ile hibrit motorlar arasındaki denge ve sürdürülebilir yakıtlar hakkında olacak.

Red Bull’un motor üreticileri arasına katılması, bu tartışmalara yeni bir dinamik katacak çünkü şirket, yol aracı yapmadığından bu konuda ayrıca çalışmak için bir sebepleri yok ve elbette diğer üreticilere kıyasla gelişim maliyetlerini sınırlamak konusunda daha istekliler.

Gelecekte VW/Audi ile ortak olabilecek olan McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, 2025’te gelecek olan kuralların yeni üreticilerin ilgisini çekebileceğini söyledi.

Motorsport.com tarafından 2025 motorları hakkında düşünceleri sorulduğunda Seidl, “Sonuçta yeni güç ünitesi kuralları ne olursa olsun, son dönemdeki teknolojiye uygun olmalı.”

“Çünkü mevcut araç üreticilerini F1’de tutmak ve yeni üreticilerin ilgisini çekmek için anahtar nokta bu. Dürüst olmak gerekirse detayları belirlemek, OEM’lere ve üreticilere sorulması gereken bir soru.” yorumlarını yaptı.

Fakat Seidl, Mercedes’le olan güç ünitesi anlaşmalarında yakın gelecekte bir değişiklik olacağını düşünmüyor.

“İlk olarak Mercedes’le olan mevcut anlaşmamızdan memnunuz ve bu yüzden, bu konuda hiçbir değişime gerek duymuyoruz.”

“Genel olarak F1 için yeni bir üreticinin veya büyük bir otomobil üreticisinin dikkatini çekmek, F1’in geleceği için iyi bir işaret olacaktır.” diye ekledi.

FIA başkanlığının sonuna yaklaşan Todt ise sürdürülebilir yakıtların F1’e gelmesini çok istediğini belirtti.

Fransa GP’sinde konuşan Todt, “Eğer [sürdürülebilir yakıtları]bugün kullanmaya başlayabilsek, hemen bugün buna başlamaktan mutluluk duyardım.”

“Bir şey hakkında anlaşmaya varabilmek, F1’deki problemlerden biri.”

“Bu yüzden benim için yakın bir zamanda olması daha iyi ama bunun 2025’ten önce olmayacağı kesin. Eğer daha erken yapabilsek, bunu yapmayı çok isterdim.” ifadelerini kullandı.