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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Lewis Hamilton, Mercedes'in yaptığı küçük gelişimlerin Red Bull'u Avusturya'da yenmeye yeterli olmayacağını açıkladı.

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

Max Verstappen, Steiermark Grand Prix'sinde Red Bull'la birlikte rahat bir galibiyet kazandı ve tümünü lider götürdüğü yarışın ardından Hamilton'a karşı olan puan farkını 18'e çıkardı.

Hamilton, yarıştan sonra, Verstappen'i yakalamanın ''imkansız'' olduğunu düşündüğü yorumlarını yapmıştı ve Steiermark Grand Prix hafta sonunda iki takımın aracı arasında yaklaşık 0.2 saniyelik bir fark vardı.

Bu hafta yine Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını ise Hamilton ve Valtteri Bottas ilk iki sırada tamamladı ve Verstappen'in, İngiliz pilota olan farkı 0.217 saniyeydi.

Geçtiğimiz hafta 0.2 saniye geride olmasına rağmen bu hafta nasıl Red Bull'un 0.2 saniye önüne geçtikleri sorulan Hamilton, Red Bull'un aslında daha hızlı olabileceğini bildiğini söyledi.

''Daha hızlı olabilirler, bunun farkındayım. Ancak bence bugün küçük bir gelişim gösterdik. Fakat, onlar belki 0.150-0.200 saniye daha hızlı olabileceklerini biliyorum.''

''İleriye doğru kesinlikle küçük adımlar attık ancak aramızdaki farkı kapatacak kadar değil, yani 0.2 saniye değil."

"Aracımız bugün tek turda iyi durumdaydı ve iyi hissettirdi. Fakat yarın onların daha hızlı olmasını bekliyorum. Onlara bir şekilde yaklaşabilmek için çok çalışacağız.''

Bu hafta sonu daha yumuşak lastikler olan C3-C4 ve C5 kullanılacak.

Bugün havanın geçtiğimiz haftaya göre daha soğuk olmasının ve lastiklerin daha yumuşak hamur olmasının nasıl bir etki yarattığı sorulan Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''Biraz zorlandık, birinci antrenmanlar biraz zorluydu çünkü araçta farklı şeyler deniyordum ve araç mutlu değildi.''

''Sonra geçtiğimiz hafta kullandığımız ayarlara geri döndük fakat biraz da düzenlemeler yaptık. Araç çok daha iyiydi.''

''Genelde aracın olduğu konumdan mutluyum. Çok şey değiştireceğimizi sanmıyorum çünkü genelde bir şey bozuk değilse, tamire gerek yoktur. Çok küçük ayar değişiklikleri yapacağım.''

Hamilton, Mercedes'in, Red Bull'la arasındaki farkı yarış içerisinde kapatamayabileceğinden endişe duyuyor.

''Yarın aramızda olacak fark, Pazar günü aramızda olacak olan farkla aynı duruyor.''

''Yarın bu farkı olabildiğince kapatmaya çalışacağız ve eğer aracı bu akşam geliştirebilirsek her şey harika olacak ancak bekleyip göreceğiz.''

İngiliz pilotun takım arkadaşı Bottas da ikinci antrenmanı Hamilton'ın 0.189 saniye arkasında ikinci sırada tamamladı ve Mercedes W12 aracındaki gelişimden memnun olduğundan bahsetti.

''Buradaki ikinci haftamızda, performanstaki her fark daha da azalıyor.''

''Bu daha çok ince ayar yapabilmekle ilgili. Bence iyi şekilde başladık ve araç iyi hissettiriyordu. Geçtiğimiz haftadan çok daha iyiydi ve umarım bunun üzerine gidebiliriz.''

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Bottas: "Aracın hissiyatı geçen haftaya kıyasla çok daha iyi"

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Bottas: "Aracın hissiyatı geçen haftaya kıyasla çok daha iyi"
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