Madde madde 2022 Meksika GP: Neler öğrendik?

2022 Meksika GP, aşırı derecede akılda kalıcı veya heyecan verici bir yarış olmadı, fakat öyle ya da böyle çıkarılacak dersler ve hatırlanması gereken dipnotlara sahip.

Bu dipnotları ve dersleri sizler için derlemeye çalıştık. İyi okumalar!

Bu konuda fazla söze gerek yok, kazanmaya tam gaz devam eden Verstappen, kırılamaz denilen bir diğer rekoru daha böylece tarihe gömdü.

Autodromo Hermanos Rodriguez'in en başarılı isimlerinden Verstappen, bu pistteki ilk pole pozisyonunu 15 saniye farkla galibiyete çevirmeyi ve "bir sezonda en çok yarış kazanan pilot" rekorunun tek sahibi olmayı başardı.

Bu ayrıca Hollandalı pilotun kariyerinin 34. galibiyeti. 41 galibiyete sahip Ayrton Senna'yı yakalamasına sadece 7 zafer kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Mexico City oldukça yüksek rakımlı bir şehir, deniz seviyesinden tam 2.240 metre yukarıda! Bu durum, havanın incelmesine ve yere basma gücü elde etmenin bir hayli zorlaşmasına sebep oluyor. Hafta içi yayınlanan bir yazımızda değindiğimiz bu durum, takımların yüksek yere basma gücü paketleri tercih etmesine ve düzlük avantajlarının belli oranda azalmasına sebebiyet veriyor.

Aynı durum Mercedes için büyük avantaj sağlamaktaydı. Yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde gayet iyi performans sergileyen takım, sıralama turlarında pole pozisyonunu son bölümdeki hatalarla kaçırmıştı.

Yarışta ise özellikle ilk bölümde Hamilton çok hızlıydı, Verstappen'i 1.5 saniye geriden kovalıyordu. Takım, dördüncü maddede değineceğimiz strateji hatası nedeniyle potansiyel bir galibiyetten oldu demek mümkün.

Fakat dezavantajların ortadan kalkmasıyla birlikte ön gruba dönebilmeleri, Mercedes hayranları için umut verici bir manzaraydı.

Yüksek yere basma gücü isteyen bu pist, yere zor tutunan sert hamura pek sıcak bakmıyordu, orta hamur ise bir belirsizlikti. Yumuşak hamur ise bir kez daha en hızlısıydı, sorun, pistin ekim ayına rağmen çok sıcak olması nedeniyle bu hamurun dayanıp dayanamayacağıydı.

Bu soruya cevap aramaya sadece iki isim cesaret edebildi: Daniel Ricciardo ve Guanyu Zhou. Ricciardo kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı bir hafta sonu geçirmekteydi, dolayısıyla orta hamurla başladığı mücadelede ilk 45 tur orta hamurla gittikten sonra yumuşak hamura geçmeyi tercih etti.

7. sırada girdiği pitten 12. sırada çıkan Ricciardo'nun ne kadar doğru bir karar verdiği kısa süre içinde görüldü, nitekim kendisi orta gruptaki diğer herkesten 1-1.5 saniye hızlı turlarla geliyordu, dolayısıyla yeniden 7. sıraya yükselmesi sadece 16 turunu aldı.

Yükselişi esnasında Yuki Tsunoda ile temas eden ve rakibini yarış dışı bırakan Ricciardo, bu nedenle 10 saniye zaman cezası almıştı ve kalan 10 turda arkasındaki Esteban Ocon ile fark açması gerekiyordu. Bunu yapabilecek hızı olduğunu hissettiğini söylüyor Avustralyalı, ki yaptı da. Yedincilik belki bu sezonki en iyi sonucu değil, ancak bana göre Meksika GP bu sezonki en iyi yarışıydı.

Bundan uzun uzun bahsetmeye gerek bile yok aslında. Yarışa orta hamurla başlayan Mercedes, Verstappen'in ikinci bölümü için orta hamur seçmesinin ardından zaman kaybedeceklerini düşündü ve Hamilton'ı sadece dört tur sonra pite aldı.

Oysa ki Ricciardo örneği ilk bölümün uzatılabileceğini ve sonrasında hızlı turlarla farkın kapanabileceğini gösteriyordu, ki Hamilton zamanında bu taktikle Verstappen'i yenmeyi de başarmıştı. Red Bull'un iki pit yapacağını öngören Mercedes tahmininde yanıldı ve sert hamur da isteneni veremeyince takım unutulamayacak bir dersle Meksika'dan ayrıldı.

Mercedes'e yöneltilebilecek bir eleştiri, kazanan bir araca sahip olmadıkları ilk sezonu cesur stratejilerden uzakta geçirmeleri olabilir, oysa ki kaybedecekleri hiçbir şey yokken, hatta ve hatta diğer araçta George Russell yarışı yumuşak hamurla bitirmek isterken, sadece Red Bull'u düşünmeleri mantıklı değildi.

Artık kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz.

Startta iki sıra kazanan ve pitlerin ardından her şey yerli yerine oturduğunda 8. sıradaki takım arkadaşı Ocon'un 10 saniye önünde bulunan Alonso, son 20 tura girilirken bir motor arızası nedeniyle yavaşladı, tur başına 2.5 saniye yavaşlamıştı!

Dolayısıyla arkasından gelen isimlere bir bir geçilen ve 10. sıraya kadar gerileyen Alonso, bitime 8 tur kala ise kenara çekti ve yarışa veda etti. Çok sinirlendiği ve hayal kırıklığına uğradığını gördüğümüz İspanyol pilot, böylece bir diğer iyi sonucu yarı yolda bırakmak zorunda kaldı. Haklı da, bu sezon en iyi senaryoda 38 puan kaybetmek kabul edilebilir değil.

Yarıştan sonra yapılan bir açıklamada Alonso'nun bir silindirinin arızalandığını öğrendik. Ocon ise soğutma arızası yaşamış ve yedinci turdan sonra ayağını gazdan çekmiş. Alpine için performans anlamında rüya, dayanıklılık anlamında kabus gibi bir sezon.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, walks away from his car after retiring from the race

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images