Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"

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Formula 1'de geçen yıl seriye bütçe sınırı getirilmiş ve takımların yıl boyunca yaptığı harcamalar kısıtlanmıştı.

Red Bull Racing, 2021 bütçe sınırını aşan tek takım oldu ve 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca önümüzdeki 12 ay boyunca geçerli olacak, %10'luk bir aero gelişim kısıtlaması da aldı.

Red Bull Racing patronu Christian Horner, 2022 sonunda şampiyonasın takımlarının yarısından fazlasının bütçe sınırını aşabileceğine inanıyor.

Horner, "2022'deki durum öyle ki aynı anda altı takım bütçe sınırını aşabilir."

"Elektrik fiyatları katlanarak artıyor ama neyse ki bu bizi engellemiyor."

"Pek çok takım Formula 1 Komisyon toplantısında bunu ifade etti ve bazı takımların bu yıl bütçe sınırını aşma ihtimali var."

"Biz, 2022 yılında bütçe sınırını aşacağımıza inanmıyoruz. Ancak bize verilen ceza gelecek için emsal teşkil ediyor."

"Bütçe sınırının sadece %0.37 üzerinde olmamıza rağmen rüzgar tüneli kapasitesinde %10'luk bir azalma yapıldı. Öyleyse bütçeyi %5 oranında aşarsak cezası ne olacak?"

"FIA, %0,37'lik bir aşıma verdiği cezayla bir tür emsal hazırlamış oldu."

"Federasyon, herhangi bir ihlalin ciddi şekilde ele alınacağını göstermek amacıyla bu konuda kararlı duruş sergiledi." dedi.