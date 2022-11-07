Krack: "İyi sonuçlar, Vettel'in motivasyonunu arttırdı"

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Temmuz ayının sonunda 2022 sezonunun ardından emekliye ayrılacağını açıklayan Vettel, o günden beri formunun zirvesine çıkmış vaziyette. Singapur, Japonya ve ABD olmak üzere arka arkaya üç yarıştan puanla ayrılan Alman pilot, son sıraya düşmesine rağmen altıncı olduğu Japonya ve yavaş pite rağmen son turlarda geri dönüp sekizinci olduğu ABD'de ise günün sürücüsü seçildi. Vettel'in serisi Aston Martin'in yavaş kaldığı Meksika'da ise sona erdi. Alman pilot buna rağmen mücadeleyi takım arkadaşı Lance Stroll'ün önünde tamamladı. RacingNews365'e konuşan Krack, Vettel'im formunun zirvesinde olup olmadığı sorusuna, "Muhtemelen öyle."

"Performansımızın artması ve sonuçların iyileşmesi kendisini olumlu etkiledi. Bu onun motivasyonunu biraz daha arttırdı, kendisini çalışırken görmek gerçekten çok güzel.

"Meksika'da yarışın ardından onu ofisten kovmak zorunda kaldık, aksi takdirde hala orada olacak, verileri inceleyecek, bir şeyleri değiştirip değiştiremeyeceğimize bakacaktı."

"Kendisinin bir veda turunda olmadığından emin olabilirsiniz. Gerçekten iyi bir şeyler yapmak istiyor."

"Bizi ileriye taşımak ve sezonu mümkün olan en iyi yerde bitirmek için kendi payına düşeni yapmak istiyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel'in Formula 1'deki son yarışı takımı için de büyük önem taşıyor, nitekim son dönemde elde edilen iyi sonuçlar Aston Martin'e takımlar şampiyonası altıncılığı için mücadele etme fırsatı sunmuş vaziyette.

Altıncı sıradaki Alfa Romeo ile puan farkını dörde indirmeyi başaran takım, bu durumdan faydalanmayı ve hayal kırıklığıyla başlayan sezonu mümkün olduğunca iyi bir konumda tamamlayarak hasarı azaltmak istiyor. Her şeye rağmen mücadelenin kolay geçmeyeceğini düşünen Krack, "Henüz hiçbir şeyi sonuçlandırabilmiş değiliz." "Puan durumuna baktığınızda işimiz kolay gibi duruyor, fakat Alfa Romeo saygı duyduğumuz bir takım. Özellikle ilk yarışlarda neler yapabileceklerini fazlasıyla gördük." "Puan durumunda oldukça yakınız, yine de onları geçmek bizi bir hayli zorlayacak." "Fred [Vasseur, Alfa Romeo takım patronu] bana birkaç güncelleme daha getireceklerini söyledi, bu nedenle Abu Dhabi'ye, hatta son tura kadar mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.