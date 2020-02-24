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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Takım çıkarları her şeyden önce gelir"

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Binotto: "Takım çıkarları her şeyden önce gelir"
Ekleyen:
, Editör
24 Şub 2020 14:57

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2020'de gerek gördükleri takdirde takım emri vereceklerini söyledi.

Ferrari geçen yıl Sebastian Vettel ve Charles Leclerc ikilisinin uyum sorunu yaşamasından ötürü bazı yarışlarda puan kaybetmişti.

Bunun son ve en büyük örneği Brezilya Grand Prix'siydi.

Ferrari geçen yıl bazı durumlarda Vettel'in öncelikli olacağını açıklamaktan çekinmedi. Ancak bu yıl böyle bir yaklaşım benimsemiyor.

Binotto, iki pilotun da eşit olduğunu ve sadece takımın çıkarlarının önemli olduğunu söyledi.

Binotto, “Sezon başında sürücülerimiz eşit statüde olacaklar, ancak takımın çıkarlarının her şeyden önce olduğunu ve emir verebileceğimizi biliyorlar."

"Kendi aralarında savaşabilirler, ancak Ferrari'nin çıkarları doğrultusunda takım emri verebiliriz. Durum son derece açık olmalı. Geçen sezon hepimizin birbirimizi daha iyi tanımasına, takım içinde kuralların nasıl olması gerektiğini anlamamıza yardımcı oldu."

"Şimdi her iki sürücü de daha iyi etkileşime giriyor. Sohbetlerimizden ve hem araçla hem de takımla yaptıkları çalışmalardan memnunum. Genel olarak onlara çok fazla şey söylemiyorum, çünkü pistte nasıl davranacaklarını çok iyi anlıyorlar."

"Hiç takım emri olmayacağı ve tamamen özgürce yarışacaklarını söylemiyorum, tüm takımın yararına olması halinde takım emirleri olabilir."

"Bence Charles zaten hazır olduğunu kanıtladı. Geçen yıl harika bir sezon geçirdi ve nihai sonuçlar açısından da Sebastian seviyesine ulaştı. Bence yapabileceği şeyi kanıtladı."

“2020'ye başlarken aynı seviyede olmaları doğru. Bence ikisi de birinci önceliğin takım olduğunu biliyor, bu yüzden takım emirleri verilebileceğinin farkındalar." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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