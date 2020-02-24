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Formula 1 / Son dakika

Takımlar FIA’nın çalışan rotasyonunu daha iyi gözlemlemesini istedi

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Takımlar FIA’nın çalışan rotasyonunu daha iyi gözlemlemesini istedi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Luke Smith
Çeviren: Efe Kahya, Editör
24 Şub 2020 14:37

Formula 1 ekipleri, personel transferleri sonucunda ortaya çıkan yasadışı bilgi transferi konusunda FIA’yı daha iyi gözlem yapmaya davet etti.

Bu endişe, Racing Point’in yeni aracı olan RP20’de Mercedes dizaynından etkilenmesi üzerine tekrardan gün ışığına çıktı.

Her ne kadar takımın kural dışı bir hamle yaptığına dair bir durum bulunmasa da, Silverstone merkezli takım, başka takımların ortak kaynağı kabul edilenden fazla kullanılmasından şüphe duyuyor.

Racing Point teknik direktörü Andy Green şunları söyledi: “Bizi üzen ve üzmeye devam eden kısım, büyük takım ve küçük takım arasında olabilecek olan ve olan bilgi alışverişi. Bu kuralları engelleyen bir durum. Bizim sevmediğimiz kısım burası.”

Haas, F1’e girdiğinde yaptığı analiz göz önüne alındığında takımların, entelektüel bilgi değişimi yapmaması için rahatça personel değiştirme üzerine bir takım engeller konmuştu.

Ancak Green’e göre bu kurallar tüm takımlar tarafından dikkatlice uygulanmayabilir ve hala bu bilgiler transfer edilebilir:

“Sanırım birkaç sene önce Abu Dhabi’de bir bilgi bir departmanın başındaki birine iletilmiş, bu durum tamamen insanların takım takım gezerek, büyük takımdan küçük takıma, sonra tekrardan büyük takıma gelerek olmuş."

“Bu durum bizi çok üzüyor. Bu bizim yapmayı düşünmeyeceğimiz bir şey ve hiçbir zaman da düşünmeyeceğimiz bir şey."

“Bana göre takımımızın bazı parçaları, eser miktardaki parçalarla, tüm aracın parçaları değil, bu parçalar Mercedes’ten her zaman aldığımız parçalar, alıp kendi avantajımıza dönüştürmek ve bizim için en iyi olanı yapmak çok mantıklı. Ancak sevmediğimiz olay insanların kurallarda hile yapması."

“Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Hala yapılıyor mu, kim bilir, çünkü biz direkt bir yanıt almıyoruz.”

McLaren patronu Andreas Seidl ise Racing Point’in araç dizaynında kuralları çiğnediğine dair bir önerinin bulunmadığını ancak kendisinin uzun vadede takımlar arasında olan bilgi alışverişi boyutundan endişe duyduğunu söyledi: “Tahminimce orada [Racing Point’te] olan her şey kurallara uygun, bu yüzden şikayet etmeye gerek yok."

“Burada bizim, McLaren, için daha önemli olan konu, iki takımın işbirliğinde kaynak artmanın olmamasından emin olmak. Örnek vermek gerekirse, kuralları ihlal edip iki takım arasında personel geçişi yapıp kaynaklar artırılabilir."

“Eminim ki FIA ve Formula 1 yönetimi bu durumun farkında ve bu bizim için önemli."

“Bütçe kısıtlaması kurallara işlediğinde, bu durumun gerçekten bir kısıtlama olduğundan ve herkese uygulandığından emin olmalıyız. Başka takımlarla işbirliği içinde olmanız önemli değil - ki bu kuralların belirli kısımlarında geçerli - ancak monokok, aerodinami gibi konular söz konusu olduğunda beraber çalışma imkanınız yok. Benim için bu durumun 2021’den itibaren uygulanmaya başlaması önemli.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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