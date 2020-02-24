Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı

Sebastian Vettel, Cuma sabahı pistte durdu ve güç ünitesinin değişmesinin ardından sabah bölümünün önemli bir kısmını kaybettiler.

Hasarlı ünite, araçtan çıkarıldıktan sonra daha fazla kontrol için fabrikaya gönderildi ve Ferrari, Pazartesi günü bu ünitenin durumu hakkında açıklama yaptı.

Takım şunları yazdı: "Geçen Cuma sorun yaşayan ünite Maranello'da parçalara ayrıldı ve kontrol edildi. Arıza, yağlama sistemiyle ilgili yapısal olmayan bir sorundan kaynaklandı. Endişe verici değil ve düzeltmek için çalışmalar zaten başladı."

Bu sorun, rakiplerine kıyasla hız eksikliğiyle birleşince, Avustralya'dan önce yapmaları gereken çok fazla iş olduğu şeklinde yorumlandı.

Ferrari ayrıca, bu hafta daha fazla performansı göstermeyi beklediğini de açıkladı.

"Takım önümüzdeki üç gün boyunca, 15 Mart'taki sezonun açılış yarışı öncesindeki son seansta, performans üzerinde çalışmaya başlayacak ve hem sıralama hem de yarış simülasyonları yapacak."

Takım patronu Mattia Binotto geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, SF1000'in Avustralya'da "çok farklı olmayacağını" söylemişti.

Ancak, takımın bu hafta güncellenmiş bir ön ve arka kanada ek olarak yeni bir motor kapağı üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

Çarşamba günü sabahında Vettel piste çıkacak ve öğleden sonra takım arkadaşı Charles Leclerc direksiyona geçecek.

Vettel, perşembe günü tüm gün SF1000'i sürecek. Leclerc ise Cuma günü yeni aracı tüm gün sürecek.