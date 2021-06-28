Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”

Pazar günkü Steiermark Grand Prix’sinde Ferrari’nin her iki aracı da ilk 10 içerisinde yer aldı. Hem Carlos Sainz hem Charles Leclerc, iyi bir yarış temposu yakaladı ve hayal kırıklığına uğratan sıralama turlarına rağmen pazar günü 6 ve 7. sıraya yerleşerek takıma önemli puanlar kazandırdılar.

Yarış sonrasında konuşan takım patronu Binotto, takımın lastik aşınması sorunu yüzünden puansız ayrıldığı Fransa Grand Prix’sinin ardından takımın hızlı bir şekilde tepki vererek harekete geçmesi konusunda ekibini takdir etti ve genel anlamda onlar için olumlu bir yarış olduğunu vurguladı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Binotto, “İyi bir yarış çıkardık. İki pilotun da temposu ve hızı iyiydi. Bence Fransa’dan sonra takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzeldi. Avusturya’ya hazırlanmak için ekip olarak çok çalıştık ve en azından yarışta doğru hıza sahip olduğumuzdan ve lastik aşınması yaşamadığımızdan emin olduk.” dedi.

Ayrıca Binotto, Fransa Grand Prix’si ardından yaptıkları analizler sonrasında daha iyi yapabilecekleri noktaları tespit ettiklerini ve Silverstone gibi yine onlar için zorlayıcı geçecek bir pistte yapacakları hazırlıklarla Fransa’dan daha iyi bir performans göstereceklerini düşünüyor.

“Tüm analizlerden sonra, şüphesiz Fransa’da olanları her yönüyle ele aldığımızı düşünmüyorum. Fransa'ya bakarsak, bazı şeyleri daha farklı yapabilir ve oradaki performansımızı iyileştirebilirdik.”

“Ancak genel olarak aracın bu yıl içinde ele almamız gereken bazı zayıf yönleri olduğunu düşünüyorum. Örneğin Silverstone, lastiklere çok fazla baskı uygulayan ve yüksek hızlı virajlara sahip olan zor bir pist.”

“Daha önemli olan şey ise yaklaşımımız ve takımın tepki verme şekli. Avusturya için yapılan hazırlıklar, bence doğru bir şekilde yapıldı ve Silverstone bizim için zor bir pist olsa bile, şüphesiz Fransa'dan daha iyi olacağına eminim.”

Ayrıca Binotto, bu hafta sonu Avusturya’da geçirdikleri güçlü yarış ardından kazandıkları puanlarla McLaren’a üçüncülük şampiyonasında bir adım daha yaklaşmaları konusunda görüşlerini belirtti ve beklenenin aksine bunun önemli olmadığını söyledi.

“McLaren'dan daha fazla puan kazanmak bizim için ne kadar mı önemli? [Bu bizim için] önemli değil. Belki sizi şaşırtıyorum ama sezon başında da söylediğim gibi ana hedeflerimiz, bir takım olarak önümüzdeki yıl ve gelecek sezonlar açısından ilerlediğimiz ve her alanda daha iyisini yaptığımızdan emin olmak ve mesela, Fransa’da olduğu gibi hatalardan ders almaktır."

"Teoride üçüncülük bir hedef olabilir ama asıl hedefiniz değildir. Daha önce de söylediğim gibi, bence asıl önemli olan gelişme göstermenizdir.”