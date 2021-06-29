Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in bu hata sonu yapılacak ikinci Red Bull Ring yarışında baskın bir performans gösterebileceği görüşünde.

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"

Hollandalı pilot, pole pozisyonundan başladığı Steiermark Grand Prix'sini baştan sona üstün götürdü ve galibiyeti kazandı.

Verstappen, diğer yarışlarına aksine Lewis Hamilton'ın kendisine yaklaşmasına hiç izin vermedi ve özellikle yarışın ikinci kısmında belirgin şekilde daha iyiydi.

Helmut Marko, bu konuda şöyle dedi: "Bu hafta sonu, bu kadar kolay bir galibiyet almayı beklemiyorduk."

"Sıralama turlarında neredeyse 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu alınca pozitiftik ama normalde Mercedes yarışta daha yakın oluyor. Ancak, bu kez öyle değildi. Max'e 'altı saniye öndesin, lütfen böyle devam et' dedik ve tabii ki bunu yapmadı. Sonunda farkı 10 saniyenin üzerine çıkardı. Fakat bunu, çok kolay şekilde ve risk almadan yaptı."

"Pit stopumuz normal hızda olsaydı birinci ve üçüncü olurduk. Fakat, gerçekten mutluyuz. Tüm bunları mümkün olan patronumuza [Dietrich Mateschitz] teşekkürler. Bize iki takım yönetme imkanı veriyor ve artık Hollandalı sürücümüz aracı sürmüyor, uçuyor."

"Üçüncülük, takımın hatası nedeniyle ellerimizden kaydı. Böyle bitmesinin tek sebebi, pit stopun kötü gitmesiydi."

"Takımlar şampiyonası bizim için çok önemli. Biz bir üretici değiliz ve para ödülünün boyutu bizim için çok önemli. Perez harika bir iş yapıyor ve her yarış giderek güçleniyor." dedi.

Marko, gelecek hafta sonu daha da baskın bir performans gösterebileceklerini düşünüyor.

"Tüm yarışı kontrol altında götürdük ve Max hiç limitlere çıkmak zorunda kalmadı. Ayrıca lastik aşınmasını Mercedes'e kıyasla daha iyi yönettik. Önümüzdeki hafta sonu, daha yumuşak lastikler olacak ve umarım bize daha çok uyarlar."

"Gelecek hafta sonu pist ve araçlar aynı kalacak. Sadece lastikler değişecek. Sanırım daha yumuşak lastikler, bizi daha çok memnun edecek. Pazar günü Hamilton pite girdikten sonra, 10 tur devam edebilirdik ama risk almak istemedik. Daha yumuşak lastiklerle aynısını yapabiliriz hatta daha baskın bile olabiliriz." 

"Mercedes'e meydan okuyabilecek bir şasi ve motor paketimiz olduğu açık. Güçlü olacakları pistler olacaktır ama gelecek hafta aynı pozisyonda olmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”

Önceki haber

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"

37 dk
2
Formula 1

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”

11 s
3
Formula 1

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir

13 s
4
Formula 1

Steiermark GP: Pilot performans puanları

18 s
5
Formula 1

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı

23 s
Son Haberler
Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"
F1

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"

37dk
Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”
F1

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”

11 s
Ricciardo: “Güç ünitesindeki sorun cesaret kırıcıydı”
F1

Ricciardo: “Güç ünitesindeki sorun cesaret kırıcıydı”

12 s
Aston Martin 1000 beygirlik Valkyrie AMR Pro'nun detaylarını açıkladı
F1

Aston Martin 1000 beygirlik Valkyrie AMR Pro'nun detaylarını açıkladı

12 s
Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir
F1

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir

13 s
Son Videolar
Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "RB16B'nin dengesi, sezon boyunca ilk kez bu kadar iyiydi" Styrian GP
Formula 1

Verstappen: "RB16B'nin dengesi, sezon boyunca ilk kez bu kadar iyiydi"

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın
Formula 1

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı" Styrian GP
Formula 1

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir

Steiermark GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Pilot performans puanları

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"

Son Haberler

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”

Ricciardo: “Güç ünitesindeki sorun cesaret kırıcıydı”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Güç ünitesindeki sorun cesaret kırıcıydı”

Aston Martin 1000 beygirlik Valkyrie AMR Pro'nun detaylarını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin 1000 beygirlik Valkyrie AMR Pro'nun detaylarını açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.