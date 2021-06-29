Marko: "Verstappen ve Red Bull, ikinci yarışta daha da baskın olabilir"

Hollandalı pilot, pole pozisyonundan başladığı Steiermark Grand Prix'sini baştan sona üstün götürdü ve galibiyeti kazandı.

Verstappen, diğer yarışlarına aksine Lewis Hamilton'ın kendisine yaklaşmasına hiç izin vermedi ve özellikle yarışın ikinci kısmında belirgin şekilde daha iyiydi.

Helmut Marko, bu konuda şöyle dedi: "Bu hafta sonu, bu kadar kolay bir galibiyet almayı beklemiyorduk."

"Sıralama turlarında neredeyse 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu alınca pozitiftik ama normalde Mercedes yarışta daha yakın oluyor. Ancak, bu kez öyle değildi. Max'e 'altı saniye öndesin, lütfen böyle devam et' dedik ve tabii ki bunu yapmadı. Sonunda farkı 10 saniyenin üzerine çıkardı. Fakat bunu, çok kolay şekilde ve risk almadan yaptı."

"Pit stopumuz normal hızda olsaydı birinci ve üçüncü olurduk. Fakat, gerçekten mutluyuz. Tüm bunları mümkün olan patronumuza [Dietrich Mateschitz] teşekkürler. Bize iki takım yönetme imkanı veriyor ve artık Hollandalı sürücümüz aracı sürmüyor, uçuyor."

"Üçüncülük, takımın hatası nedeniyle ellerimizden kaydı. Böyle bitmesinin tek sebebi, pit stopun kötü gitmesiydi."

"Takımlar şampiyonası bizim için çok önemli. Biz bir üretici değiliz ve para ödülünün boyutu bizim için çok önemli. Perez harika bir iş yapıyor ve her yarış giderek güçleniyor." dedi.

Marko, gelecek hafta sonu daha da baskın bir performans gösterebileceklerini düşünüyor.

"Tüm yarışı kontrol altında götürdük ve Max hiç limitlere çıkmak zorunda kalmadı. Ayrıca lastik aşınmasını Mercedes'e kıyasla daha iyi yönettik. Önümüzdeki hafta sonu, daha yumuşak lastikler olacak ve umarım bize daha çok uyarlar."

"Gelecek hafta sonu pist ve araçlar aynı kalacak. Sadece lastikler değişecek. Sanırım daha yumuşak lastikler, bizi daha çok memnun edecek. Pazar günü Hamilton pite girdikten sonra, 10 tur devam edebilirdik ama risk almak istemedik. Daha yumuşak lastiklerle aynısını yapabiliriz hatta daha baskın bile olabiliriz."

"Mercedes'e meydan okuyabilecek bir şasi ve motor paketimiz olduğu açık. Güçlü olacakları pistler olacaktır ama gelecek hafta aynı pozisyonda olmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images