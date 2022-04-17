Hakkinen: "Lewis takımdan ayrılmayı düşünebilir"

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Hamilton ve yeni takım arkadaşı George Russell yeni Mercedes W13'teki dalgalanma sorunuyla boğuşuyorlar ve araç tempo olarak ilk üç yarış itibariyle lider Ferrari'nin bir saniye gerisinde.

Hamilton geçtiğimiz üç yarışta yalnızca bir kez podyuma çıkabildi. Bahreyn GP'sinde Max Verstappen ve Sergio Perez'in yarış dışı kalması sonucu son turda üçüncülüğü elde eden Britanyalı, şampiyonayı beşinci sırada götürüyor.

Dahası, 37 yaşındaki pilot aynı zamanda takım arkadaşı George Russell'ın da 9 puan gerisinde.

Unibet için bir videoda konuşan iki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, rekabetin içinde olmamalarından dolayı Mercedes içindeki atmosferin pek iyi olmayabileceğinden şüpheleniyor -ve Hamilton bile, takımın yeterince iyileşmemesi durumunda 2023 için bir çıkış yolu arıyor olabilir.

Hakkinen, "Bu Lewis için kesinlikle zorlu bir durum."

"Özellikle son yarış olan Avustralya onun için gerçekten zorluydu. Umdukları sonuç bu olmasa da iyi bir sonuç elde ettiler, iyi puanlar topladılar."

"Fakat Lewis için bu durumun sinir bozucu olduğuna eminim. George tarafından yenilmek istemiyor."

"Korkarım bu Lewis için sezon tamamen böyle geçecek. Mercedes için zaten zor ama Lewis için ekstra zor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fin pilot, Russell'ın umut verici başlangıcının Hamilton için durumu daha da kötüleştirdiğine inanıyor.

Hakkinen, “George, uzun süredir çok az başarıya sahip veya hiç başarısı olmayan bir takımdan geliyor. Sıralamalarda iyi sonuçlar aldı ancak yarışlarda olmadı. Mercedes ile tüm bu başarılar onun için yeni. Her şey süper iyi hissettiriyor."

"Lewis için bu bir felaket. George öndeyken her şey daha da kötü."

"Lewis'in takım toplantılarında nasıl davrandığını merak ediyorum, bahse girerim ki somurtuyor, somurtmasını hayal edebiliyorum. Çok fazla şikayet ve sızlanma olmalı."

"Burada da pilotların doğal düşünceleri başlıyor: 'Başka bir yere gitmeli miyim?'"

"Bu bir gerçek. Yıllardır Mercedes'te ve birçok şampiyonluk kazandı. Artık işler iyi gitmediği için takım değiştirmeyi düşünmeye başlayacak." dedi.