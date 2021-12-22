Binotto: "Sainz'la yeni kontrat görüşmelerine yakında başlayacağız"

Carlos Sainz, 2015'te spora girişinden bu yana her yıl performansını artırmaya devam ediyor ve bu sezon, McLaren'dan Ferrari'ye geçiş yapmıştı.

İspanyol pilot, Ferrari kariyerine epey hızlı adapte oldu ve dört podyum aldığı sezonu, şampiyona beşincisi olarak tamamladığı gibi, takımdaki ilk yılında Charles Leclerc'i 5.5 puanla mağlup etti.

Sainz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, takımla olan kontratı 2022 sonunda bitiyor.

Son günlerde Sainz'ın Ferrari ile olan kontratını uzun vadeli olarak uzatacağı iddia edilmişti. Mattia Binotto, sözleşmenin yenilendiği haberini doğrulamadı ancak yakında yeni anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Binotto, "Kış aylarında Carlos ile sözleşmenin uzatılması konusunu görüşeceğiz."

"Geçen sezon mükemmel bir iş çıkardı, takımla bulduğu ortak dilden ve pist üzerinde gösterdiği performanstan çok memnunum." dedi.

Sainz yeni kontratının süresi, epey önem arz ediyor çünkü arkadan Mick Schumacher gibi genç bir isim geliyor.

Sainz için yeni bir sözleşmenin potansiyel süresi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Binotto, "Bence bu, yapılan tartışmalara bağlı olacak."

"Onunla oturup, bu konuları konuşmak istiyorum. Henüz onunla tartışmaya başlamadım ve aklından ne geçiyor ben de bilmiyorum. Bu nedenle şu anda anlaşmanın süresiyle ilgili soruya cevap vermek imkansız."

“Her şeyden önce, onun nasıl memnun olacağını anlamak istiyorum. Carlos ile sezonu ve gelecek planlarını değerlendireceğiz. Hiç şüphesiz basit ve kolay bir görüşme olacak ama şu noktada bu konuyla ilgili size verecek bir cevabımız yok.” dedi.

Binotto, ayrıca Leclerc'in performansından "çok mutlu" olduğunu da ekledi.

Binotto, "Carlos'un ona biraz daha fazla meydan okuduğu yılın son bölümünde bile sıralama turlarında çok hızlıydı. Fakat aslında hep böyleydi, her zaman çok hızlıydı."

"Bu sezon, Budapeşte ve Monako gibi puan alamadığı en az birkaç yarış olduğunu unutmamalıyız. O noktalarda bir sürücü olarak çok şanssız olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar olmasaydı nerede bitireceğini söylemek zor ama şampiyonada en az 40 puan eksiği var."

"Bu olmasaydı, şampiyonada çok daha önlerde olurdu, bu yüzden Charles'ın performansı konusunda çok olumluyum. Onun bu yıl kaydettiği ilerlemeden çok memnunum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images