Alonso: "Alpine, başarılı olmak için gereken her şeye sahip"

Fernando Alonso, 2021 sezonunda bir podyum alırken, sezonu takım arkadaşının önünde 10. sırada tamamladı.

Yılın ardından konuşan Alonso, yılı şöyle yorumladı: "Formula 1'e dönmekten büyük keyif aldım. Renault ile birlikte daha önce çok güzel anılarım vardı. Bu yıl bu geleneği Alpine F1'in renklerinde sürdürdük. Yılın başında, sezonun büyük ölçüde bir önceki yılın devamı olacağını biliyorduk çünkü araç aynı kalacaktı ve güç dengesinde önemli değişiklikler olmasını beklemiyorduk."

"Aynı zamanda, istikrarlı bir performans sergiledik ve bazı Grand Prix'lerde harika sonuçlar elde ettik. Araç istediğimiz kadar hızlı değildi ancak hafta sonları kusursuz bir performans sergiledik ve neredeyse tüm yarışlarda puanlar kazandık."

"Galibiyet ve podyumun takım için önemli anlar olduğu açık. Bu sonuçlar, bize 2022 için hazırlanma fırsat sunuyor. Viry ve Enstone fabrikalarında, başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz ve gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."

En iyi anının ne olduğu sorusuna Alonso, "Macaristan'daki zafer takım ve Esteban için mükemmel bir sonuçtu çünkü bu onun Formula 1'deki ilk zaferiydi. Ayrıca ben de ilk Grand Prix'mi Macaristan'da kazanmıştım. Belki de bu pistte bizim için özel bir şey vardır!"

"Hafta sonu başlamadan önce bırakın galibiyeti, podyum bile beklemiyorduk. Ayrıca ben de podyum için savaştım, bu yüzden ikimizin de rekabetçi olması harikaydı."

"Katar'da podyuma çıktım ve bu da harikaydı çünkü Formula 1'de uzun süredir bu tarz sonuçlar elde edemedim."

"Artık önümüze bakıyoruz. Yönetmelikler gelecek yıl değişecek, bu yüzden önümüzde önemli bir sezon var. Umarım, Alpine F1 bu değişiklikten yararlanan takımlardan biri olur. Tahmin yapmak çok zor. Yapabileceğimiz tek şey verimli bir kış geçirmek ve kendimizi gelecek sezona elimizden gelen en iyi şekilde hazırlamak."

"Yeni aracı tasarlamak için daha şimdiden çokça çaba sarf ettik. Bu yüzden ilk testlerde ne gibi sonuçlar alacağımızı göreceğiz ve sonrasında yolumuza devam edeceğiz."

"'El Plan' henüz başlamadı, eğlenceli olacağına eminim!" yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images