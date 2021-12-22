Çarpışma testlerine başlayan Haas'ta 2022 projesi plana göre gidiyor

Haas, son iki senedir aracına hiçbir güncelleme getirmemeyi seçti ve odak noktasını tamamen 2022 aracına çevirdi.

Takımın 2022 yılından yüksek beklentileri var ve rekabetçi orta gruba geri dönmeyi, bu sayede de tekrar puan kazanmayı hedefliyorlar.

Tamamen 2022 aracına odaklandığı için bu projede büyük bir yol kat eden Amerikalı ekip, şimdi yeni araçla ilgili çarpışma testlerine başlamış durumda.

RacingNews365'e konuşan Gunther Steiner, monokok kısmıyla alakalı çarpışma testlerinin başladığını ve ay sonuna kadar tüm testlerden geçmeyi umduklarını belirtti.

Steiner şöyle dedi: "Bazı ön çarpışma testleri gerçekleştirdik. Belli bir kısmı yaptık, tüm şasiyi hemen tamamlamıyorsunuz. Şasinin bir kısmını daha önce yapıyorsunuz."

"Çarpışma testinde iyi bir ilerleme kaydettik. Sanırım Aralık ayının sonunda, Noel'den kısa bir süre önce, son çarpışma testi gerçekleşecek."

"Bunun için hazırız ve umarım onu da geçeceğiz. Amaç bu."

Steiner, yeni şasinin son dönemin aksine, F1'e girdikleri ilk yıllarda olduğu gibi Dallara tarafından hazırlandığını belirtti.

"Bu yıl aracın montajı, geçmişte olduğu gibi İtalya'da yapılacak ve bu sürece her zamankinden daha erken başlayacağız. Bunu geçen yıl [2021'de] yapmadık çünkü zaten eldeki bir araçtı."

"Sadece birkaç parçayı yeniden ürettiğimiz ve değiştirdiğimiz, 2020'den kalma bir araçtı."

"Fakat şimdi montaj sürecini yeniden İtalya'da yapacağız çünkü tüm teknik ekip orada ve parçaların çoğu Dallara tarafından üretiliyor. Bu yüzden aracı ilk kez fabrikada birleştirmek ve ardından onu İspanya'ya götürmek daha iyi olacak." dedi.

Haas ayrıca yeni sezonda Ferrari'nin güncel motorunu kullanacak ve geçen yılki güncellemenin faydaları göz önüne alındığında, bunu denemek için sabırsızlanıyor.

Ferrari'nin gelişim çalışmaları ile ilgili olarak Steiner, "Bu, oldukça cesaret verici."

"Ferrari'nin sadece gelecek yıl için hibrit sistemle değil, içten yanmalı motorla da iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Tabii ki diğer motor üreticilerinin ne yaptığını bilmiyoruz."

"Ferrari bize gelecek yıl güzel bir adım atacağımızı söyledi. Bu yüzden umarım işe yarar ve umarım diğerleri inanılmaz bir iş yapmamıştır!"

"Gelişim çalışmaları yapmaları ve bunların işe yaradığını görmek çok cesaret verici. Sezon sonunda elde ettikleri sonuçlar çok daha iyiydi." açıklamasını yaptı.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images