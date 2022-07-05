Binotto: "Sainz daha çok zafer kazanacak"

"Fakat sonrasında bir sonraki yarışa hazırlanmaya başlamak gerekecek çünkü önümüzde bir başka ciddi yarış daha var."

"Carlos'u yeni zaferlerin beklediğini düşünüyorum ve öyle olmasını umuyorum. O harika bir yarışçı ve şimdi kendine daha daha çok inanacak. Artık yarış kazanabilecek iki sürücümüz var. Bundan daha iyisini isteyemezsiniz. Bir sürücümüz herhangi bir nedenden ötürü yarışı kazanamazsa, takım arkadaşı bunu yapmak için orada olacak. Bu, başarı şansını artıran harika bir durum."

"Carlos'u takıma getirdiğimiz zaman, onun puan kazanmayı bilen güçlü bir yarışçı olduğunu biliyorduk. Şimdi en iyi sonuçları alabileceğini de doğruladı."

"Tabii ki Charles Leclerc için de üzgünüz çünkü güvenlik aracı çıkmasaydı kesinlikle yarışı kazanırdı. Yani biz de onun kadar üzgünüz.

"Yarışta kusursuz sürdü, her şeyi doğru yaptı... Fakat böyle gitti. Yine de tekrar zaferler için savaşacak."