Binotto: "Sainz daha çok zafer kazanacak"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Carlos Sainz'ın kendileriyle daha fazla zafer alacağından şüphe duymuyor.
Carlos Sainz, geçen yıl katıldığı Ferrari'deki ilk yılında iyi performans ortaya koysa da, bu yıl beklentilerin altında kaldı ve Charles Leclerc'e kıyasla ciddi oranda yavaştı.
Son yarışlarda durumu toparlamaya başlayan Sainz, kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandığı Silverstone'da, Ferrari'nin stratejik seçimlerinin de yardımıyla zafere ulaştı. Bu, 150 yarışlık kariyerinin ilk galibiyetiydi.
Ferrari patronu Mattia Binotto, Ferrari için her iki sürücünün de zaferler için mücadele edebilmesi çok önemli olduğunu söylerken, İspanyol pilotun daha pek çok zafer kazanacağını belirtti.
Binotto, “Carlos için çok mutluyum, bu zafer için 150. yarışına kadar beklemek zorunda kaldı. Ona 'Umarım bir sonraki yarış için 150 yarış daha beklemek zorunda kalmazsın' dedim! Bence hak etti, bunu elde etmek için çok çalıştı ve sonunda başardı."
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, in a press conference
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Bu zaferi takımın Maranello'da fabrikasında kutlamayı planlamıyoruz, çünkü birkaç gün içinde Avusturya'daki yarışa gitmemiz gerekecek ve hazırlanmak için çok az zamanımız var. Fakat elbette takıma yeni bir güç katacak ve bu galibiyet şerefine, fabrikamızın girişine bir başka bayrak daha asacağız. Böylelikle üç bayrak olacak. Bu, bizim için önemli."
"Fakat sonrasında bir sonraki yarışa hazırlanmaya başlamak gerekecek çünkü önümüzde bir başka ciddi yarış daha var."
"Carlos'u yeni zaferlerin beklediğini düşünüyorum ve öyle olmasını umuyorum. O harika bir yarışçı ve şimdi kendine daha daha çok inanacak. Artık yarış kazanabilecek iki sürücümüz var. Bundan daha iyisini isteyemezsiniz. Bir sürücümüz herhangi bir nedenden ötürü yarışı kazanamazsa, takım arkadaşı bunu yapmak için orada olacak. Bu, başarı şansını artıran harika bir durum."
"Carlos'u takıma getirdiğimiz zaman, onun puan kazanmayı bilen güçlü bir yarışçı olduğunu biliyorduk. Şimdi en iyi sonuçları alabileceğini de doğruladı."
"Tabii ki Charles Leclerc için de üzgünüz çünkü güvenlik aracı çıkmasaydı kesinlikle yarışı kazanırdı. Yani biz de onun kadar üzgünüz.
"Yarışta kusursuz sürdü, her şeyi doğru yaptı... Fakat böyle gitti. Yine de tekrar zaferler için savaşacak."
Marko: "Halo olmasaydı, Zhou kazadan sağ çıkamazdı"
Magnussen, Schumacher'in puan alma potansiyelinden hiç şüphe duymamış