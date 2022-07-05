Magnussen, Schumacher'in puan alma potansiyelinden hiç şüphe duymamış

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Danimarkalı pilotun bahsettiği şey Schumacher'in yeteneği, ki Alman pilot bunu 2018 ve 2020 yıllarında Formula 3 ve Formula 2 Şampiyona'larını kazanarak göstermişti.

Ancak bu sezon, kazalar, yeni takım arkadaşı Magnussen'e birçok durumda yenilmek ve 31 yarıştır puan alamamış olması nedeniyle Alman pilotun F1'deki yetenekleriyle ilgili şüpheler ortaya çıkmıştı.

Fakat bu şüphelerden hiçbiri Britanya Grand Prix'sinde geçerli olmadı. Schumacher yarışa 19. sıradan başlamasına rağmen, Silverstone'daki yarışı takım arkadaşı Magnussen'in iki sıra önünde sekizinci sırada tamamladı ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu Max Verstappen'le Grand Prix'nin sonlarına doğru yedinci sıra için savaştı.

Magnussen ise yarıştan sonra şu ifadeleri kullandı: ''Bu takım için harika. Aracın iyi olduğunu biliyorlar ve son birkaç yarıştır herkes biraz üzgündü fakat yolunda gitmemiş birkaç şey yaşanmış olabilir ve bazen işler bu şekilde yürür.''

''Ancak bu Mick için bir özgüven yüklemesi olacaktır eminim. Biraz zorlu bir sezon başlangıçı geçirdi. Verilerden gördüğüm kadarıyla onda bu yetenek var.''

''Herkese onun iyi olacağını, buraya ulaşacağını söyledim ve bugün bunu gösterdi.''

Magnussen yarışı 10. sırada bitirdi ve Imola'daki sprint yarışı da dahil olmak üzere bu sezon puan aldığı beşinci yarış oldu. Yarışın daha iyi geçebileceğini fakat güvenlik aracı periyodunda yeni lastiklere geçmek yerine pistte kalmakla yanlış kararı verdiğini söyledi.

Danimarkalı pilot, ''Güvenlik aracı çıktı ve sanırım dışarıda kalarak yanlış seçimi yaptım, bu benim kararımdı. Ancak çift pit stop yapacaktık ve sonda gelecektim, bunu istemedim.''

''Her halükarda yine de iyi. İki aracımızda puan aldı ve takım için harika bir gündü.'' dedi.