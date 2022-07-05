Marko: "Halo olmasaydı, Zhou kazadan sağ çıkamazdı"

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Zhou Guanyu, 2022 Britanya Grand Prix'sinde yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi. Alfa Romeo sürücüsü, George Russell'ın teması sonrası takla attı ve pist dışına savrulup, lastik bariyerlerin üstünden çitlere uçtu.

Temasın ardından takla barı paramparça olurken, Zhou'nun hayatını kurtaran şey büyük oranda Halo oldu.

Geçmişte Halo'yu en çok eleştiren isimlerin başında gelen Red Bulu'un danışmanı Helmut Marko, bu sistem olmasaydı, Çinli sürücünün artık hayatta olmayacağının farkında.

Marko, "Görüntülerin ekrana gelmesi ve onları seyretmemiz çok uzun zaman aldı."

"Bu genellikle ciddi bir kaza olduğunun işaretidir. Ciddi bir şey olmadığına dair açıklamayı aldığımızda hepimiz rahatladık. Bu gerçekten Halo sayesinde oldu."

"İlk başta bu sistem hakkında şüphelerim vardı ama Halo olmasaydı, Zhou bu kazadan sağ çıkamazdı. Bu olay bize FIA'nın güvenlik konusunda ne kadar sıkı çalıştığını gösteriyor."

"Her şey olabilecek en kötü senaryoya göre gelişmediği takdirde, neredeyse hiç yaralanma yaşanmıyor." dedi.

Marko bu kazanın ardından bile güvenlik önlemlerinin artırılabileceğini düşünüyor.

"Her kaza farklıdır fakat dediğim gibi FIA inanılmaz hızlı tepki veriyor."

"Burada yaşananları ve bu şekilde takla atan başka bir aracı yakın zamanda bir daha görmeyeceğiz."

"Her kazadan ders çıkarıyoruz, ki istatistikler bunu gösteriyor. Son ölümlü kaza Suzuka'da yaşandı. Halo için tetikleyici nokta bu oldu."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race Fotoğraf: JEP / Motorsport Images