Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Baba Perez, oğlunun Silverstone'daki podyumundan memnun Sonraki / Binotto: "Sainz daha çok zafer kazanacak"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Marko: "Halo olmasaydı, Zhou kazadan sağ çıkamazdı"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre eğer Halo olmasaydı, Zhou Guanyu Britanya GP'deki kazadan sağ çıkamazdı.

Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marko: "Halo olmasaydı, Zhou kazadan sağ çıkamazdı"
Haberi dinle

Zhou Guanyu, 2022 Britanya Grand Prix'sinde yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi. Alfa Romeo sürücüsü, George Russell'ın teması sonrası takla attı ve pist dışına savrulup, lastik bariyerlerin üstünden çitlere uçtu.

Temasın ardından takla barı paramparça olurken, Zhou'nun hayatını kurtaran şey büyük oranda Halo oldu.

Geçmişte Halo'yu en çok eleştiren isimlerin başında gelen Red Bulu'un danışmanı Helmut Marko, bu sistem olmasaydı, Çinli sürücünün artık hayatta olmayacağının farkında.

Marko, "Görüntülerin ekrana gelmesi ve onları seyretmemiz çok uzun zaman aldı."

"Bu genellikle ciddi bir kaza olduğunun işaretidir. Ciddi bir şey olmadığına dair açıklamayı aldığımızda hepimiz rahatladık. Bu gerçekten Halo sayesinde oldu."

"İlk başta bu sistem hakkında şüphelerim vardı ama Halo olmasaydı, Zhou bu kazadan sağ çıkamazdı. Bu olay bize FIA'nın güvenlik konusunda ne kadar sıkı çalıştığını gösteriyor."

"Her şey olabilecek en kötü senaryoya göre gelişmediği takdirde, neredeyse hiç yaralanma yaşanmıyor." dedi.

Marko bu kazanın ardından bile güvenlik önlemlerinin artırılabileceğini düşünüyor.

"Her kaza farklıdır fakat dediğim gibi FIA inanılmaz hızlı tepki veriyor."

"Burada yaşananları ve bu şekilde takla atan başka bir aracı yakın zamanda bir daha görmeyeceğiz."

"Her kazadan ders çıkarıyoruz, ki istatistikler bunu gösteriyor. Son ölümlü kaza Suzuka'da yaşandı. Halo için tetikleyici nokta bu oldu."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Baba Perez, oğlunun Silverstone'daki podyumundan memnun
Önceki haber

Baba Perez, oğlunun Silverstone'daki podyumundan memnun
Sonraki haber

Binotto: "Sainz daha çok zafer kazanacak"

Binotto: "Sainz daha çok zafer kazanacak"
Casper Bekking Daha fazlası
Casper Bekking
Perez: "Red Bull'a güveniyorum, yerimi vermem gerekirse veririm" Kanada GP
Formula 1

Perez: "Red Bull'a güveniyorum, yerimi vermem gerekirse veririm"

Nico Rosberg, COVID-19 aşısı olmadığı için F1 padokuna giremiyor
Formula 1

Nico Rosberg, COVID-19 aşısı olmadığı için F1 padokuna giremiyor

Szafnauer: "Formula 1 belki de yedek araç sistemini geri getirmeli" Miami GP
Formula 1

Szafnauer: "Formula 1 belki de yedek araç sistemini geri getirmeli"

Daha fazlası
Helmut Marko
Marko: "FIA, takımların seçtiği ayarları değiştiremez" Kanada GP
Formula 1

Marko: "FIA, takımların seçtiği ayarları değiştiremez"

Marko: "Bakü ve Montreal, Red Bull'a iyi uymalı" Azerbaycan GP
Formula 1

Marko: "Bakü ve Montreal, Red Bull'a iyi uymalı"

Marko: "Perez arayı kapattı fakat Verstappen daha hızlı"
Formula 1

Marko: "Perez arayı kapattı fakat Verstappen daha hızlı"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner, Mercedes'in Hamilton'a yumuşak hamur takma kararını doğru bulmuyor Britanya GP
Formula 1

Horner, Mercedes'in Hamilton'a yumuşak hamur takma kararını doğru bulmuyor

Verstappen: "Tabanın sol tarafı neredeyse paramparça oldu" Britanya GP
Formula 1

Verstappen: "Tabanın sol tarafı neredeyse paramparça oldu"

Red Bull'un Britanya GP'de yaptığı gözlerden kaçan taban güncellemesi Britanya GP
Formula 1

Red Bull'un Britanya GP'de yaptığı gözlerden kaçan taban güncellemesi

Son Haberler

McLaren, "yarışları sıkıcılaştırabilen" DRS trenlerinden kurtulmak istiyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, "yarışları sıkıcılaştırabilen" DRS trenlerinden kurtulmak istiyor

Spa, F1'i etkileyip Belçika GP'yi kurtarmak için ne planlıyor?
Formula 1 Formula 1

Spa, F1'i etkileyip Belçika GP'yi kurtarmak için ne planlıyor?

F1, Putin'i savunan Bernie Ecclestone'u eleştirdi
Formula 1 Formula 1

F1, Putin'i savunan Bernie Ecclestone'u eleştirdi

Steiner: "Schumacher'i puan alması için baskı altında tutmamalıyız"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Schumacher'i puan alması için baskı altında tutmamalıyız"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.