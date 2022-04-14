Binotto: "Porsche ve Audi'nin F1'e katılmasından çok mutlu oluruz"

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Birkaç aydır, iki Volkswagen Group markasının spora katılacağı söyleniyordu ve VW Group yönetimi, bu ayın başında Wolfsburg Almanya'da gerçekleştirilen toplantıda Porsche ve Audi'nin potansiyel olarak F1'e girmesini onayladı.

Binotto, spora girmelerine kesin gözüyle bakılması için hâlâ sonuçlandırılacak birçok detay olsa da, iki markanın spora katılmasını hoş karşılayacağını belirtti.

Binotto, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Porsche ve Audi'nin F1'e katılmasından çok mutlu oluruz."

"Bunun spor ve F1 için harika olduğunu düşünüyorum. Ayrıca böyle markalarla yarışmak bizim için de harika olur. Bu yüzden bu iyi bir haber ve çok mutlu olmamız gerekir." dedi.

Binotto böylece, Audi ve Porsche'nin potansiyel olarak F1'e gelmelerinden mutlu olacaklarını belirten Red Bull takım patronu Christian Horner ve Mercedes takım patronu Toto Wolff ile hemfikir oldu.

Fakat Binotto, 2026 düzenlemelerinin Haziran ayında Dünya Motor Sporları Konseyi'ne iletilmesinden önce hâlâ tartışılacak ve sonuçlandırılacak çok şey olduğuna dikkat çekti.

Binotto, "Finansal düzenlemelerde hâlâ açık noktalar var. Bunların sonuçlandırılması ve resmileştirilmesi gerekiyor."

"Yeni gelen ne demektir? Yeni geleni nasıl tanımlarız? Yeni gelenlerin faydaları nelerdir? Bütün bunların netleştirilmesi ve tanımlanması gerekiyor."

"Teknik açıdan hâlâ görüşülen noktalar var. Bu yüzen ilerletilmesi ve sonuçlandırılması gereken birçok şey var."

"Haziran ayına kadar çok az bir süre var. Bu da, öncelikli olarak bunun üzerinde çalışmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.