Hamilton: "Brezilya pasaportumun çıkmasını bekliyorum"

Hamilton, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada Brezilya'da daha fazla vakit geçirmek istediğini ve Brezilya meclisinin kendisine fahri vatandaşlık verilmesine yönelik teklifini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kendi ülkesi tarafından şövalye ilan edilen Britanyalı pilot, iş dünyasına ve dijital dönüşüme odaklanan VTEX Day isimli bir etkinlikte açılış konuşması yapmak için Sao Paulo'daydı.

Etkinliğin konuşmacıları arasında eski Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barack Obama, Britanyalı girişimci Richard Branson ve eski Brezilya başkanı Fernando Henrique Cardoso da bulunuyordu.

Hamilton, "Brezilya'da daha fazla zaman geçirmek istiyorum, çok güzel bir kültür. Sadece Rio ve Sao Paulo'da bulundum fakat yılbaşında veya başka bir zaman yeniden gelmek istiyorum."

"Neymar (Brezilyalı futbolcu) ve Gabriel Medina (profesyonel sörfçü) beni her yıl davet ediyorlar fakat henüz bu şansı yakalayamadım. Brezilya pasaportumu beklemekteyim." dedi.

Hamilton'ı fahri vatandaş yapacak bir yasa tasarısı Brezilya parlamentosunun alt kanadında oylanmayı bekliyor.

Tasarı, Hamilton'ın geçtiğimiz sezon Interlagos'ta zafere ulaşmasının ardından podyumda Brezilya bayrağı açmasının ardından kongre üyesi Andre Figueiredo tarafından meclise sunuldu. Üç kez dünya şampiyonu ve Brezilya'nın milli kahramanı Ayrton Senna'nın çocukluğundan beri idolü olduğunu her fırsatta dile getiren Hamilton, podyumda kendisinin ve Brezilyalı hayranların şerefine podyumda Brezilya bayrağı açmıştı.

Kalabalık, 1994'te hayatını kaybeden Senna ile birlikte Hamilton adına da coşkulu tezahüratlarda bulunmuştu.

Figueiredo'nun PDT partisinin bir üyesi olan ve Cumhurbaşkanlığı adayı olması beklenen Ciro Gomes de Mercedes sürücüsü için fahri vatandaşlığı destekledi.

Gomes, "Hamilton, zaten kalbimizde yaşıyorsun. Fahri vatandaşlık ile bize daha da yakın olacaksın." dedi.

Hamilton ise yanıt olarak Twitter üzerinden "Onur duyacağım." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium with a Brazilian flag

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images