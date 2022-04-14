Ferrari'nin Avustralya'yı domine etmesine, Red Bull'un ayar hatası yardımcı olmuş

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Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, kendilerinin Ferrari'nin bu kadar geride kalmasında ayarlarda yaptıkları hatanın etkili olduğunu söyledi.

Leclerc, Avustralya GP hafta sonunda önce pole pozisyonunu kazandı, yarışta en hızlı turu attı, tüm turları lider götürerek baskın bir zafer kazandı.

Red Bull ise hem performans olarak hem de dayanıklılık açısından geride kaldı. Max Verstappen, ikinciliğe doğru giderken bir kez daha yarışa erken veda etti. Tüm bunların sonucunda Ferrari, daha 3 yarış geride kalsa da Red Bull'un 49 puan farkla önünde lider durumda.

Red Bull, Avustralya GP hafta sonunda cuma günkü antrenmanlarda aracın dengesinde sorunlar yaşadı ve ardından kendilerine sıralamalarda ve yarışta yardımcı olacağını umduğu ayarlara geçiş yaptı.

Ancak yarış günü sıcaklık arttıkça, bu ayarlar işe yaramadı ve Red Bull araç dengesi açısından geriye düştü.

Horner, "Cuma günkü antrenmanlarda gördüklerimizin ardından, yarışta arka tarafın kısıtlı olacağını düşündük çünkü antrenmanlarda arka lastiklerde çok fazla aşınma olduğunu gördük."

"Ancak yenilenen asfalt yüzeyinin daha fazla kauçuk kaplanması ve sıcaklığın artmasıyla, neredeyse tam tersi bir sorun oluştu. Karşılaştığımız sorunlarla mücadele etmeye çalışırken, ön tarafı son derece sınırlı bir araç ortaya çıktı."

"Bu yüzden aracımız denge aralığının dışına çıktı, bu yüzden özellikle orta lastiklerde çok fazla aşınma sorunu yaşadık. Sert lastiklerde fena değildik." dedi.

Horner, ayarlar konusundaki yanlış hesaplamanın sonucunda Verstappen'in RB18'in gerçek performansını yansıtamadığını düşünüyor.

Horner, "Açıkçası Max'in gerçek performansını asla göremedik."

"Daha rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum ancak yine de kazanabilecek performansa sahip olabilir miydik emin değilim. Ferrari tüm hafta sonu boyunca çok güçlüydü." dedi.