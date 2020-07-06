Binotto: "Mugello'da yarış yapmak F1 için inanılmaz bir şey olurdu"

Mugello, Imola ve Portimao pistleri, geçici takvimde belirlenen son yarış olan ve 6 Eylül tarihinde yapılacak olan Monza yarışından sonra, Eylül ve Ekim ayında yapılacak yarışlara aday olarak gösteriliyor. Mugello'nun ise Eylül'de yapılması bekleniyor.

Uzak mesafeli ülkelerde bulunan bazı yarışlar hâlâ resmî olarak iptal edilmedi, ancak COVID-19 pandemisinin devam ediyor olması ve bu sebeple sınır geçişindeki kontrol sorunları sebebiyle F1'in Avrupa kıtası dışında yapılacak bir yarış için tarih belirlemesi zor. Ancak takvime eklenecek yeni yarışın haftaya açıklanması bekleniyor.

Eğer Mugello takvime eklenirse Ferrari, 1000inci Grand Prix startını kendi evinde yapmış olacak. İtalyan takım aynı zamanda Avusturya GP öncesinde bu pistte SF71H aracı ile piste çıkmıştı ve hem Sebastian Vettel, hem de Charles Leclerc bu teste katılmıştı.

"F1 ile görüşmelerimizin olduğunu doğrulayabilirim." diyen Binotto ekledi: "Hedefimiz F1'i Mugello'ya getirmek. Bize göre Mugello inanılmaz bir pist, sadece sürdürülebilirlik kısmından değil ancak sürücüler için de inanılmaz olduğunu söyleyebilirim - çok zorlu bir pist."

"Bence Mugello inanılmaz bir pist. F1'i İtalya'da Toscana bölgesine getiriyor olmak, bu kadar güzel bir bölgeye, ellerindeki Floransa gibi inanılmaz değerlere F1'i getiriyor olmak mükemmel bir şey olurdu. Bu yüzden bana göre orada inanılmaz bir yarış yapabiliriz, bunun yanında 1000inci yarışımızı İtalya'da, Mugello'da, kendi pistimizde yapmak çok güzel olurdu."

"Orası benim çok iyi bildiğim bir pist çünkü 1995'ten beri mühendis olarak - tabii ki de bir sürücü olarak değil - orada testlere katıldım. Ancak orada çok sık vakit geçirdim."

"Çok ilginç bir pist, zorlayıcı ve hızlı bir yer. Sürücüler orada sürüş yaparken çok keyif alıyorlar ve birkaç gün önce oraya Seb ve Charles ile beraber gittik ve her ikisi birden pistten keyif aldılar."

Binotto piste bazı taraftarların alınmasını da görmek istediğini söyledi: "Orada bazı taraftarların olabildiğini görmek daha da güzel olurdu, ki an itibariyle bunun olacağını doğrulayamayız. Ancak bana göre genel konuşmam gerekirse, eğer bu durum olursa, inanılmaz bir şov ortaya koymaya çalışacağız, hem yayın için hem de orada bulunan tüm taraftarlar için."

Todt: "F1, Mugello ve Imola için büyük bir fırsat olur"

FIA Başkanı ve eski Ferrari takım patronu Jean Todt, F1'in 2020 takvimini doldurma planlarının, Mugello ve Imola gibi Grand Prix yapma durumu olmayan pistler için büyük bir "fırsat" doğurduğunu söyledi.

Todt, Avusturya'da F1 CEO'su Chase Carey ile bir araya geldi ve ikili, F1 takviminin Eylül sonrasında nasıl olabileceğini tartıştılar. Todt, iki ikonik İtalyan pistinin yarışlara ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyacağını söyledi.

Motorsport.com'un sorusunu yanıtlayan Todt "Bunu görmeyi çok isterim. Ortaya çıkan her zorlukta bir fırsat doğar, bu yüzden 1. Sınıf FIA lisansına sahip olan Mugello ve Imola gibi pistler için bu büyük bir fırsat."

Todt, sezonun kalan bölümünün nasıl olabileceği hakkında bilgi vermedi.

"Benim bir bilgi vermem doğru olmaz çünkü bu, hak sahibi olan ve bir takvim yaratmak için sabah akşam çalışan Chase Carey'nin sorumluluğu altında."

"Ancak daha çok detayın yakında verileceğini biliyorum, çünkü herkes takvimin nasıl olabileceği konusunda daha çok detaya sahip olmalı."

"Belirli ülkelerdeki virüs durumu çok karmaşık, bu yüzden planlı olmayan belirli durumlar konusunda yaratıcı olmak gerekiyor. Ve böylece tabii ki de 22 yarış altında olabilecek olan, ancak sekiz yarıştan da daha fazla olacak olan bir takvim için doğru ayarlamaları yapmak gerekiyor."

Todt aynı zamanda F1'in Avusturya'da geri dönmesi için çalışan herkese övgülerde bulundu: "Bence dünyanın şu anda biraz aktiviteye ihtiyacı var, herkes bir şeylerin geri gelmesini bekliyordu. Bu yüzden bu başarıda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunarım."

"Cesur olmanız gerekiyordu. Bana göre en basit çözüm, virüsün yayılımının daha kolay olabileceği zamana kadar beklemek olurdu, ama o zaman burada olmazdık."