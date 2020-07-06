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Formula 1 / Son dakika

Norris, ortaya çıkan su şişesi videosunda sistemi kandırmaya çalışmamış

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Norris, ortaya çıkan su şişesi videosunda sistemi kandırmaya çalışmamış
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
6 Tem 2020 16:00

Geçtiğimiz hafta sonu Red Bull Ring'e giriş yaptıkları sırada ateşleri ölçülen Lando Norris ve antrenörünün, kapılardan geçtikleri sırada ısıyı düşürmek için alınlarına su şişeleri koydukları kameralara yansımıştı. McLaren ise bu video hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada dolanan klipte ikilinin kapılara gelip piste giriş yaptığı sırada ateşlerinin ölçüldüğü ve sonucun yüksek çıktığı görülüyor.

İkili daha sonrasında alınlarına soğuk su şişeleri koydukları görülüyor. Tekrar yapılan ölçümde ise sonuçlar sonrası ikilinin piste alınması kameralara yansıyor.

 

Videonun ortaya çıkması ile beraber ikilinin sistemi kandırarak güvenlik önlemlerini hiçe saydığı yönünde tartışmalar ortaya çıktı. 

Ancak McLaren'in açıklamasına göre video, durumu net bir şekilde yansıtmıyor ve aynı zamanda takım, koronavirüs önlemlerine gösterdiği önemin de altını çizdi.

Olayın, sosyal medyada belirtilen Cumartesi gününün aksine Perşembe günü meydana geldiği de belirtildi.

Norris ve antrenörü, giriş kapısına 10 dakika boyunca, güneşin altında bulundukları sırada yürüdüler ve ateş ölçümlerinin alından yapıldığı sırada, hem Norris'in hem de antrenörünün vücut ısısının 50 derece olduğu görüntülenmiş.

Normal vücut ısısının 37 derece olduğu ve vücut ısısının 44 derece üstüne çıktığında ölüm gerçekleştiği göz önüne alındığında, yapılan ölçümün hatalı olduğu net bir şekilde görülebiliyor.

During discussions with the track official, Norris' trainer asked for a temple or inner-ear check for a more accurate reading, and then explained how the forehead temperature can vary so much. He then started rolling a cold water bottle on it to further explain matters.

Ölçümü yapan görevli ise, şişenin alına yerleştirildiği andan sonra bir ölçüm daha yaptı ve bu ölçümde çıkan sonucun 30 derece olduğu görüntülendi, ki bu da "vücut aciliyeti" olarak tanımlanan sıcaklığın altında.

En sonunda ise görevli, hem Norris'in hem de Norris'in antrenörünün ölçümlerini şakak bölgesinden, normal bir uzaklıkta yaptı ve geçişlerine izin verdi.

McLaren, takımda bulunan çalışanların tamamını, sürücüler de buna dahil, dört haftadan uzun bir süredir teste tabi tutmakta ve birinin salgına yakalanmış olması ihtimaline karşı, virüsü daha çok yaymamak adına pek çok önlemi almış durumda. Bunlardan sadece bazıları FIA tarafından zorunlu tutulan önlemler.

Hem Norris hem de kendisinin antrenörü, Avusturya GP hafta sonu öncesindeki Pazartesi günü ve Çarşamba günü koronavirüs testine tâbi tutuldular.

F1, sezonun ilk iki Grand Prix'si için Avusturya'da bulunan insanlara uygulacağı 6000 tane testi piste getirtmişti ve şu ana kadar hiç kimsenin testi pozitif çıkmadı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Editör Jonathan Noble

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