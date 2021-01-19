Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Mercedes, 2020 yılında oldukça baskın bir performans ortaya koydu ve toplamda 13 galibiyet almayı başardı.

Diğer tarafta Ferrari, 1980'den sonraki en kötü sezonunu geride bıraktığı yılda sadece üç podyum alabildi.

Ferrari, 2020 aracında "temel kusurlar" olduğunu anlamasının ardından mevcut aracın gelişimini durdurarak büyük oranda 2021'e odaklanmıştı.

Ancak Mercedes de en iyi araca sahip olduğu için daha erkenden 2021'e odaklanma fırsatı yakaladı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecek yıl daha iyi olacaklarına inansa da, Mercedes'le aradaki farkı kapatmalarını beklemiyor.

Binotto, Motorsport.com'a verdiği demeçte, “Hemen ön bölüme dönmemiz kolay olmayacak çünkü Mercedes'in çok gerisindeyiz."

"2020 aracındaki sorunların çoğunu zaten çözdü ve bugüne kıyasla çok daha iyi performans gösterebiliriz."

"Yani hızlanacağımıza eminim, fakat kaydettiğimiz ilerlemenin boyutunu yargılamak ise hiç kolay değil, çünkü her şey göreceli."

"Eminim Mercedes 2020 aracı üzerinde çalışmayı çok erken bir noktada bıraktı ve gelecek sezon için hazırlanmaya başladı. Yeni sezonda yine çok hızlı olacaklar."

"Sporumuzdaki en ilginç şeylerden bir tanesi, diğerlerine göre hangi pozisyonda olacağınızı asla bilememenizdir."

"Yani ilerlediğimizi biliyorum, fakat bunun ne kadar büyük bir ilerleme olduğunu söylemek zor. Umarım daha iyisini yaparız." dedi.