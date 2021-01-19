Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

paylaşım
yorumlar
Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"
Ekleyen:

Avustralya Grand Prix’si bir kez daha ertelendikten sonra, etkinliğin Kasım ayında gerçekleştirileceği sözü verildi.

2020 Mart ayında Formula 1 Albert Park’a her zamanki sezon başlangıcı için gelmişti. Dünya genelinde pandemi sebebiyle birçok sporun takvimi değişirken Formula 1, bundan etkilenen bir başka spor olmamakta kararlıydı.

Fakat padokta pozitif vakalar çıkınca ve bundan dolayı McLaren 2020 Avustralya GP’sinden çekilince, 1. antrenman seansından hemen önce yarış hafta sonu ertelendi.

Sonrasında Formula 1’in yeni, 17 yarışlık 2020 takvimi oluşturuldu fakat Avustralya GP’si takvimde yer almayınca iptali de doğrulanmış oldu.

2021’e geldiğimizde ise Formula 1, normale yakın bir 2021 takvim şemasını basın mensuplarını duyurdu ve gelenek bozulmayarak, Avustralya ilk yarış olarak takvimde yerini aldı.

Fakat dünya genelinde tekrardan bir pandemi dalgası olunca Avustralya GP’si tekrardan ertelenmek zorunda kaldı.

Fakat bu sefer yarış, takvimde 21. sıraya yerleştirilerek, Sao Paulo GP’si ve ilk kez bu sene düzenlenecek Suudi Arabistan GP’si arasındaki yerini aldı.

Ve bu kez yetkililer, Avustralya GP’sinin belirlenen tarihte gerçekleştirileceğinden “emin olunacağını” söylediler.

Victoria eyaletinin spor bakanı Martin Pakula, resmi duyurusunda şu sözleri söyledi: “Doğru karar bu, Formula 1 yönetimine 2021 sezonunun yeni takvimini oluştururken gösterdikleri işbirliği için teşekkür etmek istiyorum.”

“Avustralya Grand Prix’si dünyadaki en güzel etkinliklerden biri ve Kasım ayında güvenli ve başarılı bir şekilde yürütüleceğinden emin olabilirsiniz.”

Avustralya Grand Prix’si şirket CEO’su Paul Little ise, “Formula 1 Avustralya Grand Prix’sinin 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek şekilde yeniden planlandığını açıklamaktan çok mutluyuz.”

“Victoria Hükumeti ve Formula 1’in güçlü desteği olmadan böyle bir şey başarılamazdı.”

“Sezonun sondan 3. yarışı olarak Melbourne, yaz arasında girmeden önce şampiyonluğun kararlaştırıldığı yarış olabilir.”

“Sadık motor sporları taraftarlarımıza ve çalışanlarımıza bu zor zamanlarda gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etmek istiyoruz.” sözlerini kullandı.

Pandemi sebebiyle Formula 1 takviminde yeniden değişiklikler olabilir fakat F1’in yeni CEO’su Stefano Domenicali, serinin 2020’deki gibi buna uyum sağlayacağını ve devam edeceğini belirtti.

Avustralya GP’sinin ertelenmesinden sonra, geçtiğimiz sezon takvime geri dönen Imola’nın da 2021 takvimindeki yeri belirlenmiş oldu.

Domenicali, “Formula 1’de seneye yoğun bir giriş yaptık ve bu sezon için planladığımız yarış sayısının değişmediğini açıklamaktan memnunuz.”

“Küresel pandemi henüz hayatın normale dönmesine izin vermiyor, fakat 2020’de yeniden başlayan ilk uluslararası spor organizasyonu olarak güvenli bir şekilde yarışabileceğimizi gösterdik. Sezonumuza belirlenen şekilde devam etmek için yeterli tecrübeye ve planlamaya sahibiz.”

“Avustralya Grand Prix’siyle Kasım ayında yeni bir tarih konusunda anlaşabilmemiz çok güzel bir haber. Kış arasından sonra seyircilerimizin Formula 1’in dönüşünü ve Bahreyn’deki ilk yarışı sabırsızlıkla bekleyeceğini biliyoruz.”

“Elbette virüsle ilgili olaylar belirsizliğini koruyor fakat geçtiğimiz sezon tüm ortaklarımızla ve organizatörlerimizle, 2021’de de planlanan şekilde ve güvenle adapte olabilmek için gerekli tecrübeyi elde ettik.” dedi.

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Önceki haber

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!
F3 F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor

Mazepin: "Rus olduğum için bana bu şekilde davranılıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Rus olduğum için bana bu şekilde davranılıyor"

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Son Haberler

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

1s
2
Formula 1

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"

1s
3
Formula 1

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

1g
4
Formula 1

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"

13s
5
F3

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

10s

Son Haberler

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"
F1

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
F1

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"
F1

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor
F1

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor

Latifi: "Russell'ın benden daha iyi adaptasyon sağladığı aşikar"
F1

Latifi: "Russell'ın benden daha iyi adaptasyon sağladığı aşikar"

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.