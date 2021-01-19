Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

2020 Mart ayında Formula 1 Albert Park’a her zamanki sezon başlangıcı için gelmişti. Dünya genelinde pandemi sebebiyle birçok sporun takvimi değişirken Formula 1, bundan etkilenen bir başka spor olmamakta kararlıydı.

Fakat padokta pozitif vakalar çıkınca ve bundan dolayı McLaren 2020 Avustralya GP’sinden çekilince, 1. antrenman seansından hemen önce yarış hafta sonu ertelendi.

Sonrasında Formula 1’in yeni, 17 yarışlık 2020 takvimi oluşturuldu fakat Avustralya GP’si takvimde yer almayınca iptali de doğrulanmış oldu.

2021’e geldiğimizde ise Formula 1, normale yakın bir 2021 takvim şemasını basın mensuplarını duyurdu ve gelenek bozulmayarak, Avustralya ilk yarış olarak takvimde yerini aldı.

Fakat dünya genelinde tekrardan bir pandemi dalgası olunca Avustralya GP’si tekrardan ertelenmek zorunda kaldı.

Fakat bu sefer yarış, takvimde 21. sıraya yerleştirilerek, Sao Paulo GP’si ve ilk kez bu sene düzenlenecek Suudi Arabistan GP’si arasındaki yerini aldı.

Ve bu kez yetkililer, Avustralya GP’sinin belirlenen tarihte gerçekleştirileceğinden “emin olunacağını” söylediler.

Victoria eyaletinin spor bakanı Martin Pakula, resmi duyurusunda şu sözleri söyledi: “Doğru karar bu, Formula 1 yönetimine 2021 sezonunun yeni takvimini oluştururken gösterdikleri işbirliği için teşekkür etmek istiyorum.”

“Avustralya Grand Prix’si dünyadaki en güzel etkinliklerden biri ve Kasım ayında güvenli ve başarılı bir şekilde yürütüleceğinden emin olabilirsiniz.”

Avustralya Grand Prix’si şirket CEO’su Paul Little ise, “Formula 1 Avustralya Grand Prix’sinin 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek şekilde yeniden planlandığını açıklamaktan çok mutluyuz.”

“Victoria Hükumeti ve Formula 1’in güçlü desteği olmadan böyle bir şey başarılamazdı.”

“Sezonun sondan 3. yarışı olarak Melbourne, yaz arasında girmeden önce şampiyonluğun kararlaştırıldığı yarış olabilir.”

“Sadık motor sporları taraftarlarımıza ve çalışanlarımıza bu zor zamanlarda gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etmek istiyoruz.” sözlerini kullandı.

Pandemi sebebiyle Formula 1 takviminde yeniden değişiklikler olabilir fakat F1’in yeni CEO’su Stefano Domenicali, serinin 2020’deki gibi buna uyum sağlayacağını ve devam edeceğini belirtti.

Avustralya GP’sinin ertelenmesinden sonra, geçtiğimiz sezon takvime geri dönen Imola’nın da 2021 takvimindeki yeri belirlenmiş oldu.

Domenicali, “Formula 1’de seneye yoğun bir giriş yaptık ve bu sezon için planladığımız yarış sayısının değişmediğini açıklamaktan memnunuz.”

“Küresel pandemi henüz hayatın normale dönmesine izin vermiyor, fakat 2020’de yeniden başlayan ilk uluslararası spor organizasyonu olarak güvenli bir şekilde yarışabileceğimizi gösterdik. Sezonumuza belirlenen şekilde devam etmek için yeterli tecrübeye ve planlamaya sahibiz.”

“Avustralya Grand Prix’siyle Kasım ayında yeni bir tarih konusunda anlaşabilmemiz çok güzel bir haber. Kış arasından sonra seyircilerimizin Formula 1’in dönüşünü ve Bahreyn’deki ilk yarışı sabırsızlıkla bekleyeceğini biliyoruz.”

“Elbette virüsle ilgili olaylar belirsizliğini koruyor fakat geçtiğimiz sezon tüm ortaklarımızla ve organizatörlerimizle, 2021’de de planlanan şekilde ve güvenle adapte olabilmek için gerekli tecrübeyi elde ettik.” dedi.