Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"

McLaren 2019’un Eylül ayında, 1995-2014 yılları arasında birlikte 3 şampiyonluk kazandıkları Mercedes’le yeniden güç ünitesi ortaklığı yapacaklarını duyurmuştu. McLaren daha öncesinde de Honda’dan ayrılmıştı ve 3 yıldır Renault’nun güç ünitesini kullanıyordu.

Norris, 2021 aracında güç ünitesi değişikliğiyle McLaren 2 geliştirme jetonunu kullanmış olsa da, takımın bu değişiklikle performans kazanacağını düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Norris, “Genel olarak daha iyi bir paket olduğunu düşünüyorum.”

“Daha çok güce sahip. Nazar değmesin ama daha dayanıklı da duruyor. Biraz daha uyumlu bir paket, o yüzden genel olarak çok olumlu yönleri var.”

“Her şeyiyle ilgilenmiyorum, o yüzden eminim ki bazı olumsuz yönleri de vardır ve Renault’yla iyi bir ilişkiye sahibiz ve onları tanıyoruz, o yüzden şu anda her şey sakin ilerliyor. Birçok yeni şey olacaktır.”

“Anlamamız gereken bazı şeyler olacağına eminim ve mekanikerlerle mühendislerin anlaması yönünden de önceki kadar doğal ilerleyemeyeceğiz. Fakat elbette bu geçiş sürecinde çok iyi bir iş çıkaracak ve anlamaya çalışacaklardır.”

“Daha zor olabilecek bazı şeyler olacaktır, fakat genel paket olarak çok daha iyi olmalı. Bizi bir adım daha yukarıya doğru taşıyacağına dair özgüvenimiz tam.” dedi.

McLaren, Aston Martin ve Williams’la birlikte gridde Mercedes güç ünitesiyle yarışan 4. takım olacak. Bu değişim takımın son 8 yılda aldığı en güçlü sonuçtan, 3.lük, hemen sonra geldi. Hatta sezon boyunca 2 kez podyum gören takım, sezonun sonuna doğru; aralarında Lewis Hamilton da olmak üzere padoktaki birçok kişi tarafından, gösterdikleri performans sebebiyle övgüye layık görülmüştü.

Norris ise önceki röportajlarında birçok kez, 2021’deki araçla birçok ortak yönü bulunan MCL35 aracıyla yaşadığı zorluklar hakkında konuşmuştu. Norris, araçlar şasi de dahil olmak üzere birçok parçayı paylaşacağı için, MCL35M üstünde çalışırken mühendislerin öğrenmeye devam edeceğini düşünüyor.

21 yaşındaki pilot, “Sahip olduğumuz zor aracın olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte, 2021’de üstünde çalışmamız gereken henüz çok şey var.”

“Sanırım aracınızda kötü yönleri sahip olmanın iyi yanı, bunların üstünde çalışarak olumlu bir şeye dönüştürebilmeniz ve böylece aracı daha hızlı yapabilmeniz olabilir. Bu iyi bir şey.”

“Yavaş ve üstünde çalışamadığımız, fakat özünde harika bir aracımız yok. İlerlememiz gereken yönü biliyoruz. Sadece sıkıntılı yanlarını açığa çıkarmamız çok zor görünüyor.”

“Muhtemelen bu yüzden son 2-3 yılda takımların birbirine çok yakın olduğunu görüyorsunuz - Ferrari haricinde. Çokça para harcamanıza rağmen mühendislerin tam olarak neyin sorunlu olduğunu bulması kolay değil. Her bir parçada sadece milimetrelik farklarla bu sonuç ortaya çıkıyor olabilir.”

“Fabrikayla, aero departmanıyla ve diğer bölümlerle çok yakın şekilde çalışıyoruz. Fabrikadaki herkes sıkı çalışmaya ve sezona girerken aracı geliştirmeye devam ediyor.” dedi.