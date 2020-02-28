Binotto: "Hız saklamıyoruz, sadece rakiplerimiz kadar hızlı değiliz"

Ferrari, testlerin başından itibaren hız konusunda Red Bull ve özellikle de Mercedes seviyesinde değildi. İtalyan ekibin düzlüklerde yavaş kalmasıyla birlikte hız sakladığı yorumları gelmeye başladı.

Mattia Binotto en başından beri durumun böyle olmadığını savunsa da, motor sporları dünyası takımın hız sakladığını düşünmeye devam ediyor.

Ancak Barcelona testlerinin ardından konuşan Binotto, yavaş olduklarını ve hız saklamadıklarını bir kez daha tekrarladı.

Binotto, “Rakiplerimizle kıyaslandığında şu an bile yeterli hızımız yok. Geçen hafta sizlere performansımız konusunda geçen yılki kadar iyimser olmadığımı söyledim ve şimdi bunu doğruluyorum. En azından testlerde aracımız en hızlısı değil."

"Ana rakiplerimiz daha hızlı, ama sadece uzun bir sezonun başındayız. Tüm sorunları doğru şekilde halletmek ve çözmek için yeterli zamanımız var. Daha fazla istikrar yakaladık, ki bu genel olarak hedefimizdi. Bu açıdan her şey iyimser görünüyor."

"Aracın hızından memnun değilim, ancak testlerin kendisi iyi gitti. Planlanan programı gerçekleştirdik, araç hakkında bir fikir edindik, yeterli mesafeyi kat ettik. Testlerdeki çalışmalarımıza 10 üzerinden 8, aracın hızına ise 10 üzerinden 6 verebilirim."

"Hızlanmak için dengeyi arttırmalı ve ayarlar üzerinde çalışmak zorundayız. Tek turda, yarış temposuna kıyasla daha fazla sorunumuz var. Her şeyi analiz etmek ve bu sorunu çözmek gerekiyor. ”

Ferrari'nin rakiplerle psikolojik oyunlar oynayıp oynamadığı sorusuna Binotto, “Açıklamalarımda dürüstüm. Testlerde rakiplerimizin ne kadar gerisinde kaldığımızı değerlendirmek benim için zor, çünkü kimin hangi programlarda çalıştığını bilmiyoruz. Güç dengesini değerlendirmek için yeterli değil. İlk iki veya üç yarışın ardından güç dengesini ve ne kadar geride olduğumuzu anlamaya çalışacağız." yanıtını verdi.