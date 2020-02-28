FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı

Ferrari, geçen sene yakıt akış sensörü sınırlarını aşarak ekstra güç elde edecek akıllıca bir yol bulduğu konusunda gündemde yer almıştı.

Ferrari'nin geçen seneki maksimum hızı oldukça güçlüydü ve takımlar bazı şeylerden şüphe ettiklerini söylemişlerdi. Ancak hiçbir takım resmi protestoda bulunmadı ve FIA, Ferrari'nin kuralları ihlal ettiğine dair bir şey bulamadı.

FIA tarafından bugün yapılan açıklamada, Ferrari'nin geçen seneki motorunda yaptıklarıyla alakalı özel bir anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Açıklamada, "FIA, yaptığı teknik incelemelerin ardından Scuderia Ferrari Formula 1 Güç Ünitesi'nin çalışmasıyla alakalı analizi tamamladığını, takım ile anlaşmaya vardığını bildiriyor. Anlaşmanın ayrıntıları taraflar arasında kalacak."

"FIA ve Scuderia Ferrari, gelecek sezonlarda Formula 1 Güç Ünitesi'nin takibini iyileştirecek bazı teknik maddeler konusunda anlaşmaya vardı. Ferrari ayrıca, FIA'ya diğer teknik konularda, karbon emisyonu ve sürdürülebilir yakıt araştırma aktivitelerinde yardımcı olacak." sözlerine yer verildi.

FIA'nın açıklaması, yapısı itibariyle dikkat çekici çünkü açıklamada Ferrari'nin güç ünitesinin tam olarak kurallara uyduğu belirtilmiyor.

Dahası özel bir anlaşma olduğunun ve güç ünitelerinin gelecekte daha yakından takip edileceğinin söylenmesi, aslında sıkıntılı bir durum olduğu ancak anlaşma gereği yapılacaklarla sorunun daha fazla ileriye götürülmeyeceği anlaşılıyor.

Geçen sene yakıt sensörleriyle alakalı takımların neler yapıp neler yapamayacağına dair bazı teknik direktifler yayınlanmıştı. Bu direktifler, Ferrari'nin düzlük hızında kayıp yaşadığı dönemle aynı döneme denk gelmişti.

FIA, takımların bu konuda yeni yollar aramalarının önüne geçebilmek için ekstra bir sensör daha ekleneceğini duyurmuştu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendileri için iddia edilenlere rağmen motor konusunda yasal olduklarından emin olduklarını söylemişti.

Binotto, “Eğer tüm sezona bakarsam, en çok kontrol edilen takımlardan biri bizdik. Teknik direktiflerin öncesinde de sonrasında da böyleydi.”

“Ve sezon boyunca sahip olduğumuz avantajla birlikte de en çok kontrol edilen takımdık.”

“Kontrol edilmek normal, hatta iyi bir şey. Çünkü kontroller, yasal olduğunuzu kanıtlıyor.”

“Teknik direktiflerden sonra, aracımızdaki kontrollerin sayısı arttı. İncelemeler FIA’ya gösterildi ve ayrıntılar tartışıldı.”

“Yani, FIA ile işbirliğiyle yapılabilecek her şey yapıldı. Sezonun son bölümünde motorumuzu kullanma şeklimizi hiç değiştirmedik, böylece güç ünitemizin tamamen yasal olduğunu gösterdik.”

“Aksi halde durum böyle olmazdı. Eğer yasal olmayan bir şey olsaydı, bu daha ilk kontrolde ortaya çıkardı.” demişti.

Alakalı video