Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı

paylaşım
yorumlar
FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı
Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Şub 2020 17:15

FIA, Ferrari'nin 2019 güç ünitesi üzerinde yaptığı incelemeyi tamamladığını ve Ferrari ile bu konuda "özel" bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ferrari, geçen sene yakıt akış sensörü sınırlarını aşarak ekstra güç elde edecek akıllıca bir yol bulduğu konusunda gündemde yer almıştı.

Ferrari'nin geçen seneki maksimum hızı oldukça güçlüydü ve takımlar bazı şeylerden şüphe ettiklerini söylemişlerdi. Ancak hiçbir takım resmi protestoda bulunmadı ve FIA, Ferrari'nin kuralları ihlal ettiğine dair bir şey bulamadı.

FIA tarafından bugün yapılan açıklamada, Ferrari'nin geçen seneki motorunda yaptıklarıyla alakalı özel bir anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Açıklamada, "FIA, yaptığı teknik incelemelerin ardından Scuderia Ferrari Formula 1 Güç Ünitesi'nin çalışmasıyla alakalı analizi tamamladığını, takım ile anlaşmaya vardığını bildiriyor. Anlaşmanın ayrıntıları taraflar arasında kalacak."

"FIA ve Scuderia Ferrari, gelecek sezonlarda Formula 1 Güç Ünitesi'nin takibini iyileştirecek bazı teknik maddeler konusunda anlaşmaya vardı. Ferrari ayrıca, FIA'ya diğer teknik konularda, karbon emisyonu ve sürdürülebilir yakıt araştırma aktivitelerinde yardımcı olacak." sözlerine yer verildi.

FIA'nın açıklaması, yapısı itibariyle dikkat çekici çünkü açıklamada Ferrari'nin güç ünitesinin tam olarak kurallara uyduğu belirtilmiyor.

Dahası özel bir anlaşma olduğunun ve güç ünitelerinin gelecekte daha yakından takip edileceğinin söylenmesi, aslında sıkıntılı bir durum olduğu ancak anlaşma gereği yapılacaklarla sorunun daha fazla ileriye götürülmeyeceği anlaşılıyor.

Geçen sene yakıt sensörleriyle alakalı takımların neler yapıp neler yapamayacağına dair bazı teknik direktifler yayınlanmıştı. Bu direktifler, Ferrari'nin düzlük hızında kayıp yaşadığı dönemle aynı döneme denk gelmişti.

FIA, takımların bu konuda yeni yollar aramalarının önüne geçebilmek için ekstra bir sensör daha ekleneceğini duyurmuştu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendileri için iddia edilenlere rağmen motor konusunda yasal olduklarından emin olduklarını söylemişti.

Binotto, “Eğer tüm sezona bakarsam, en çok kontrol edilen takımlardan biri bizdik. Teknik direktiflerin öncesinde de sonrasında da böyleydi.”

“Ve sezon boyunca sahip olduğumuz avantajla birlikte de en çok kontrol edilen takımdık.”

“Kontrol edilmek normal, hatta iyi bir şey. Çünkü kontroller, yasal olduğunuzu kanıtlıyor.”

“Teknik direktiflerden sonra, aracımızdaki kontrollerin sayısı arttı. İncelemeler FIA’ya gösterildi ve ayrıntılar tartışıldı.”

“Yani, FIA ile işbirliğiyle yapılabilecek her şey yapıldı. Sezonun son bölümünde motorumuzu kullanma şeklimizi hiç değiştirmedik, böylece güç ünitemizin tamamen yasal olduğunu gösterdik.”

“Aksi halde durum böyle olmazdı. Eğer yasal olmayan bir şey olsaydı, bu daha ilk kontrolde ortaya çıkardı.” demişti.

Alakalı video

Sonraki haber
2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

Önceki haber

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

Sonraki haber

Binotto: "Hız saklamıyoruz, sadece rakiplerimiz kadar hızlı değiliz"

Binotto: "Hız saklamıyoruz, sadece rakiplerimiz kadar hızlı değiliz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
13 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

1s
2
Formula 1

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı

1s
3
Formula 1

Binotto: "Hız saklamıyoruz, sadece rakiplerimiz kadar hızlı değiliz"

1s
4
Formula 1

Verstappen: "Melbourne için hazırız"

17dk
5
Formula 1

Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"

2s

Son Videolar

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon 01:52
Formula 1
28dk

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

Son Haberler

Verstappen: "Melbourne için hazırız"
F1

Verstappen: "Melbourne için hazırız"

Binotto: "Hız saklamıyoruz, sadece rakiplerimiz kadar hızlı değiliz"
F1

Binotto: "Hız saklamıyoruz, sadece rakiplerimiz kadar hızlı değiliz"

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı
F1

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!
F1

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"
F1

Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.