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Formula 1 Haberler

Binotto: “Formula 1, maliyetleri azaltmalı”

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Binotto, Formula 1’in şu anda fazlasıyla pahalı olduğunu ve maliyetlerin azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Binotto: “Formula 1, maliyetleri azaltmalı”

Ferrari onlarca yıldır F1'deki en büyük takımdı ve bu yüzden, finansal kısıtlamaların taraftarı olmadı. Ancak Binotto, 2019'da takım patronu olduğundan beri farklı bir yaklaşım sergiledi ve F1'deki mevcut güç ünitelerinin finansal bir sorun olduğunu açıkça ortaya koydu.

Binotto, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, "Bütün bir şirket olarak Ferrari çok sağlıklı bir konumda."

"Hatta COVID-19 salgını sırasında bile, yıl boyunca aldığımız sonuçlara bakıldığında sağlıklı bir şirket olduğumuz görülebilir."

"Fakat F1'deki harcamaların şu anda çok fazla olduğunu ve gelecekte karşılanamayacağını biliyoruz çünkü mantıklı değil. Bu kadar basit."

"Eğer güç ünitesine bakarsanız, bugünkü tek bir ünitenin maliyeti atmosferi motorlara kıyasla altı kat daha fazla ve bence hiçbir anlam ifade etmiyor."

"O zamanlar motorlar çok pahalı olmadığı için dynolarda çok fazla düzenleme yapabiliyorduk."

"Güç ünitesinin maliyeti çok yüksek olduğu için bugün dynoda böyle bir düzenleme yapamıyoruz. Maliyetleri düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Formula 1, maliyetleri biraz düşürmek amacıyla mevcut sezon için bir bütçe kısıtlaması getirdi. Bu yıl üst sınır 21 yarış için 120 milyon Euro. Her ek yarış için de 1 milyon euro daha fazla harcanabilecek.

2022'de bütçe sınırı 115 milyon euro olurken, 2023'te 108 milyon euroya düşecek. Binotto, bütçe kısıtlamasının şimdiye kadarki sonuçlarını ortaya koydu.

Mattia Binotto, Ferrari Team Principal

Mattia Binotto, Ferrari Team Principal
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Fotoğraf: Ferrari

Binotto, "Açıkçası artık neredeyse yaza geldik, bu nedenle bu sezonun harcamalarının çoğu yapıldı."

"Normalde ilk ayda paranızın çoğunu harcıyorsunuz çünkü malzeme satın almanız ve yeni arabaları üretmeniz gerekiyor."

"Bütçe kısıtlamasına uymak için pek çok iş yapıldı, kusursuz ve etkin olarak yönetim icra edebilecek şekilde kendimizi yapılandığımızı düşünüyorum."

"Organizasyonunuz, harcama yerimiz ve harcama şeklimiz ne olursa olsun, bana göre gerekli olan temel değişiklikler araçlarımızı belirleyip, planlarımızı takip etmemizdir."

"Yani şu anda hedeflerle tamamen uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu hedefleri sezon boyunca dikkatli bir şekilde takip etmeli ve hedeflerden sapmamalıyız."

"Ancak şu anda bütçeyi aşmıyoruz. Bence zaten olmamız gereken seviyedeyiz ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

RacingNews365.com tarafından Binotto'ya, Formula 1'in DNA'sının çok önemli bir parçası olduğuna inandığı bütçe kısıtlamasının teknik yeniliklere etki edip etmeyeceği de soruldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto, "Bütçe kısıtlamasının, yeniliği sınırlayıp sınırlamadığı konusunda pek emin değilim. F1'de her zaman düzenlemeler vardır ve yaptığımız şey, düzenlemelerin sınırlarını zorlayarak ama bu düzenlemeler tarafından belirlenen çerçeve içinde kalarak yenilik yapmaktır."

"Hem teknik hem de sportif düzenlemelerimiz var ve şimdi yeterince adil olan finansal düzenlemeler var. Cesaret, bir şekilde maksimum düzeyde yenilik yapmaya çalışmaktır.

"Hâlâ bu anlamda önemli yenilikler olacaktır ama şimdi daha etkin olmamız ve her bir eksikliği takip edip düzeltmemiz gerekiyor."

"Şu anda Ferrari ve diğer üst düzey takımlar olarak yaptığımız şey, herhangi bir gelişme fırsatını kısıtlamadan önce etkin olduğumuzdan ve israfı önlemeye çalıştığımızdan emin olmaktır."

"Bu açıdan yapılabilecek çok şey var, bu da, finansal düzenlemelerin F1 takımlarının gelecekte daha etkin olmasına yardımcı olacağı anlamına geliyor ki bu aynı zamanda hem iyi bir durum hem de bir yenilik."

"Teknik yenilik değil, yine de yenilik. Saf mühendislik giderek daha önemli hale gelen bir şey." dedi.

Binotto, simülasyon araçlarının F1'de "gelişmenin en ucuz yolunu" sağladığını da düşünüyor.

Binotto, "[otomotiv sektörüne katkı sağlayan tüm alanlarda] çok karmaşık olan o kadar çok şey var ki iyi simülasyonlara ihtiyacınız var, aksi takdirde harcamalar çok önemli olacaktır. Yani F1 bu anlamda bir yenilik platformu haline gelebilir." dedi.

Ayrıca 2021 için yeni olan şeylerden biri de rüzgar tüneli süreleriyle ilgili yeni sportif düzenlemeler olacak. Rüzgar tünelinde geçen yılın takımlar şampiyonasında, en iyi takımlar en kötü takımlardan daha az zaman harcayacak.

Artık ismi Alpine olan Renault takımı, 2020'de takımlar şampiyonasında beşinci oldu ve onlara ayrılan zamanın %100'ünü rüzgar tünelinde geçirebilecekler.

Renault'nun arkasında yer alan takımlar rüzgar tünelinde %2,5 daha fazla süre alıyor. Ferrari, 40 yıldır F1'deki en kötü sezonunu geçirerek takımlar şampiyonasını altıncı sırada tamamladı.

Binotto, ekstra rüzgar tüneli sürelerinin fazla bir etkisi olmayacağını düşünüyor.

Binotto, "Fazla bir yardımı olduğunu düşünmüyorum [ancak] kesinlikle fazladan birkaç saat eklemek hiç olmamasından daha iyidir."

"Ancak toplam faydaya bakarsanız, rüzgar tünelinde birkaç seans oluyor. Normalde birkaç seans tur başına saniyenin onda biri kadar zaman kazandırabilir, bu da yarışırken önemli olabilir. Bu nihai sonucu çok fazla etkileyen bir durum değil." dedi.

Wind tunnel

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