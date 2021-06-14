Alpine, yarış hızlarındaki eksikliğin nedenini arıyor

Enstone merkezli takım, bu yıl orta grupta sıkı mücadeleler veriyor ancak henüz Cumartesi günü yakaladıkları güçlü performansları iyi puanlara dönüştüremediler.

Alpine, 25 puanla şu anda Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sırada yer alıyor ve eğer önünde bulunan Aston Martin ve AlphaTauri'ye geçilmek istemiyorsa, daha iyi performanslar göstermeliler.

Daha iyi performans göstermenin en iyi yolu, Pazar günkü yarışlarda daha iyi bir yarış hızına sahip olmak ancak hem Fernando Alonso, hem de Esteban Ocon son birkaç yarıştır bu konuda hüsrana uğradı.

Takımın yöneticisi Marcin Budkowski, Alpine'in A521'in zayıf yönlerini bulabilmek ve Pazar günü yaşadıkları zorlukları çözebilmek için çok çalıştığını söyledi.

Fransa Grand Prix'sinden önce konuşan Budkowski, ''Yarış hızımızdaki eksikliğin neden kaynaklandığını bulabilmek için çalışmalıyız ve bunu şu anda iyice araştırıyoruz.''

''Cumartesi günleri sıralamalarda araç iyi performanslar çıkarabiliyor ancak bazı pistlerde, yarışta iyi hızlar çıkaramıyoruz ve şampiyonada daha iyi puanlar toplayabilmek için bu konuyu çözmeliyiz.''

''Umarım şu ana kadar bulabildiklerimiz bize Fransa'da iyi sonuçlar almamıza yardım eder."

Budkowski, Alonso'nun Bakü'de altıncı olmasının, biraz da aldığı iyi starta bağlı olduğunu da dile getirdi.

Bakü'deki yarış hakkında konuşan Budkowski, şu yorumlarda bulundu: ''Genel olarak, Pazar gününe kadar çok cesaretlendirici bir hafta sonuydu. Cumartesi gününe kadar rekabetçi denilebilecek bir hıza sahiptik ve tek aracımız, çok fazla sarı ve kırmızı bayrağın çıktığı bu zorlu seansta üçüncü bölüme çıkabildi.''

''Esteban'ın dayanıklılık sorunları nedeniyle yarıştan bu kadar erken çekilmesi hayal kırıklığıydı ve hızımız, Fernando'nun iyi pozisyonlar için savaşabileceği kadar iyi değildi. Son iki turda altıncı sıraya ulaşmak için inanılmaz bir çaba sarf etti.''

Alpine, Paul Ricard'daki yarış için bazı küçük değişiklikler yaptı ve aynı zamanda yeni testler nedeniyle arka kanatlarını da güncelledi.

Takım, formunu kaldırmak için çok hevesli, aynı zamanda Fransa'da, Fransız pilotları Ocon'un üzerinde de bir baskı olacak.

Ocon, ''Bence takımdaki herkes, kendi topraklarımızda geçireceğimiz iyi bir yarış istiyor ve bunu yapabilmek için çok çalışacağız.'' dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images