Tost: ''Gasly şu anda kesinlikle en iyi sürücülerden biri''

Gasly, Azerbaycan Grand Prix'sinde üçüncü sırada finiş görmüştü ve böylelikle kariyerindeki üçüncü podyumu almıştı.

Fransız sürücü, bu sezon gerçekleştirilen altı Grand Prix hafta sonunun tam dört tanesinde, sıralama turlarını ilk altı içinde bitirdi ve ilk turda ön kanadının hasar aldığı Bahreyn yarışı dışındaki tüm yarışlardan puan aldı.

Motorsport.com'a konuşan Tost şu ifadeleri kullandı: ''Üçüncülük onun özgüveni için çok önemliydi.''

''Pierre her zaman iyi işler çıkarıyor ancak ona Portimao'da ve Barselona'da iyi bir araç sağlayamadık. Ancak, Monako'da ve Bakü'de geri döndük.''

''Benim için o kesinlikle, en iyi sürücülerden biri çünkü araçtan tüm performansı çıkarabiliyor, hata yapmıyor ve puan alıyor.''

Gasly, daha üst seviyelerde sürüş yapabileceği bir araçta bulunmak istese de, Tost onun 2022'de de AlphaTauri'de kalmasını istediğini ekledi.

''Umarım bizimle kalır. Yeni gelen bütçe sınırlamasıyla birlikte, ona rekabetçi bir araç üretip üretemeyeceğimizi göreceğiz.''

''Eğer durum böyle olursa, takım değiştirmesine gerek kalmayacak. Bu zaten Red Bull'un da kararı olacak.''

Tost, AlphaTauri'nin geçmiş yıllarda yaptığı gibi genç sürücüleri alıp eğitme felsefelerinin değiştiğini ve özellikle 2022'de gelecek olan kural değişiklikleri nedeniyle şu anda en azından bir tane tecrübeli sürücüye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

''Bu önemli. Özellikle gelecek sene yeni kurallar gelecek. Kendimize belirleyeceğimiz kriterlere ihtiyacımız var ve aracın ayarlarını nasıl yapacağımızı da anlamalıyız. Eğer iki genç veya tecrübesiz sürücünüz varsa, bunu yapmak mümkün olmayacaktır.''

Tost, yarışta motor sorunları yaşayan Gasly'nin Bakü'deki performansından da övgüyle bahsetti.

''Birinci antrenmandan yarışa kadar, hızımız iyiydi. Pierre hep ilk beş veya altı içindeydi.''

''Lastikleri, frenleri ve yakıtı korumak zorundaydı. Her zaman güvenli taraftaydık ve yarışın sonu için bu tasarrufları yapabildik.''

''Şunu belirtmeliyim ki herhangi bir kazaya karışmadığımız için şanslıydık. Pierre, startları ve ilk turları çok iyi şekilde götürdü ve çok profesyoneldi. Charles Leclerc'le savaşması gerekiyordu ve bu zordu. Ancak, o bize üçüncülüğü getirmeyi başardı.''

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, and Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, celebrate with Champagne on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images