Binotto: "Ferrari, bu pole pozisyonuyla beraber kaydettiği gelişimi doğruladı"

Ferrari, Monako'da sürpriz bir pole pozisyonu almayı başarmış ve Carlos Sainz ikinci olarak Ferrari'ye bu yılki ilk pole pozisyonunu getirmişti.

Ancak bunun tek seferlik olduğu düşünülüyordu ve Bakü'de yine geriye düşecekleri yorumları vardı. Bununla beraber Charles Leclerc, harika bir turla arka arkaya ikinci pole pozisyonunu aldı.

Bu, "Ferrari geri mi döndü?" sorularını akıllara getirirken, Mattia Binotto kaydettikleri ilerlemeyi doğrulamalarından çok memnun görünüyor.

Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Binotto, “Bugün Monaco'daki hızımızı doğrulamış olmamız harika. Burası da bir cadde pisti ancak Monako'dan farklı. Burada farklı koşullar var, çok güçlü bir rüzgar ve uzun bir düzlük var."

"Diğerlerinin tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama bizim açımızdan kaydettiğimiz ilerlemeyi doğrulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Burası Monako'ya kıyasla tamamen farklı bir pist ve Monako'da virajların hızının çok yavaş olduğunu biliyoruz. Burada yavaş hızlı virajların olduğu bir bölüm var ama aynı zamanda çok ama çok uzun bir düzlük de var. Bu yüzden bizim için buraya pole pozisyonu alabilecekler arasında gelmediğimizi düşünüyorum."

"Bunun bizim için daha zor olacağını biliyorduk ve daha zor olması bekliyorduk. Fakat cuma gününden bu yana aracımızın iyi performans sergilediğini gördük. Orta-düşük yere basma gücü paketimiz de iyi çalışıyor. Cuma gününden sonra bugün bir şansımız olabileceğini biliyorduk. Charles harika bir tur attı ve bence Carlos için üzücü oldu çünkü sonunda kırmızı bayrak çıkarken derecesini geliştiriyordu. Fakat genel olarak bugün bizim için kesinlikle mutluluk verici bir gün. Şimdi yarışa odaklanıyoruz."

Polesitter Charles Leclerc, Ferrari and Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: FIA Pool

"Bence Charles açısından ikinci pole pozisyonunu alması harika. Aynı zamanda Monako pole pozisyonunu pekiştirmenin de takım için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu, bir şekilde aracın, takımın ve sürücülerin iyi performans gösterdiğini ve takımın ilerlediğini gösteriyor, ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımın gelecekte iyi işler yapabileceği gerçeğine güvenebiliriz ve yapabileceğimize olan inancımız tam."

Ferrari'nin ilerlemesini açıklaması istendiğinde

Binotto, "Sezon başından beri aracımızın nasıl davrandığını öğrenmeye başladık. Bence aracı en iyi şekilde kullanıyoruz. Yarış ekibi harika bir iş çıkarıyor ve sağlam hafta sonları çıkarıyoruz. Sürücüler de aracı öğreniyorlar ve kendilerini zorluyorlar. Genel anlamda bir şekilde aracın performansını en üst seviyeye çıkardığımızı ve ondan en iyisini aldığımızı düşünüyorum. Bu önemli fakat diğerlerinin sezonun geri kalanı için nasıl gelişim göstereceğini beklemek gerekiyor."

"Ön tarafta dönebileceğimizi zaten gösterdik çünkü şimdi arka arkaya iki yarıştır oradayız. Dediğiniz gibi geliştirilebilmesi gereken bazı alanlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden net hedeflere sahip olmak harika." cevabını verdi.

Binotto yarışla ilgili beklentilerini ise şöyle açıkladı: "Yarın iyi performans göstermek için gereken tüm malzemelere sahibiz. Sonuçta bu bir yarış ve bildiğimiz üzere herhangi bir sürpriz olabileceği için nihai sonuçları beklememiz gerekiyor. Fakat aracımız hem kısa hem de uzun sürüşlerde hızlı."

"Önümüzde çok uzun bir yarış var ve şimdiden neler olacağını tahmin etmek çok ama çok zor. Odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images