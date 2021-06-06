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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Alonso: "Bu kaza seviyesi devam ederse podyuma çıkabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Bakü'de elde ettiği sonuç hakkında açıklamalarda bulunurken, yarışla ilgili beklentilerine de değindi.

Alonso: "Bu kaza seviyesi devam ederse podyuma çıkabiliriz"

Fernando Alonso, Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında bu yıl ikinci kez Esteban Ocon'u geçti ve sıralama turlarında dokuzuncu oldu.

Yarışa Lando Norris'in cezasıyla beraber sekizinci başlayacak olan İspanyol pilot, kaydettiği ilerlemeyi değerlendirdi.

Lastikleri hazırlamak da dahil olmak üzere her konuda en iyi hafta sonu olup olmadığı sorusuna Alonso, "Evet, muhtemelen öyle. Sanırım Monako'yla Bakü arasında araç üzerinde pek çok çalışma yaptık ve sorunlarımızı anlayıp, lastikleri neden olması gereken aralığa getiremediğimizi anlamak için mühendislerle çok çalıştık."

"Monako ve Bakü arasında pek çok toplantı yaptım. Evdeyken çevrimiçi toplantılar oldu, simülatör üzerinde çalışmalar yaptım. Yani yarışlar arasındaki haftada çok çalıştık. Bugün üçüncü bölüme kaldığım için mutluyum ama aynı zamanda diğer yarışların bazılarında da mutsuz değildim. Kötü görünseler bile aslında o kadar da kötü değildi."

"Sanırım Barselona'da tek pit stop yapmaya çalışıyorduk ve bunu yapamadık. Fakat Esteban'la hızımız aynıydı. Monako'da Esteban'ın iki saniye gerisinde bitirdim. Aynı şey şey her hafta sonu tekrarlanmaya devam etti ama genel görüş çok fazla zorlandığım hatta takım değiştiren diğer sürücülerden, Daniel'den ya da başka birinden bile fazla olduğu yönündeydi."

"Şahsen bunun adil olduğunu düşünmedim çünkü yaşadığım zorluklara kıyasla çok farklıydı. Lastikleri hazırlama konusunda da endişem yoktu çünkü bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyordum."

"Şahsen giderek daha iyi hissediyorum. Takımla çok ama çok iyi anlaşıyorum. Fransa'da güven, lastik yönetimi ve lastik anlayışı açısından bir adım daha atmayı bekliyorum. Şampiyonadaki ilk altı yarıştan ikisi benim için yeniydi. Bu ikisi yeni pistte yapıldı ve ikisi de cadde pistlerinde gerçekleşti. Yani şampiyonanın şimdiye kadarki %70'lik kısmı benim için çok zordu. Bu yüzden işler yakında daha kolay ve daha normal hale gelmeye başlayacak." cevabını verdi.

Yarışta ne beklediği sorusuna Alonso, "Eğer bu kaza oranı devam ederse podyuma çıkacağız çünkü yarışta pek fazla araç kalmayacak! Burada uzun düzlüklerde Monako'ya kıyasla daha fazla geçiş yapabilmemize rağmen yarışın sıralama turlarına kıyasla çok daha sıkıcı geçeceğine eminim."

"Yarın iyi bir tempoya sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor çünkü eğer değilsek, pozisyonları çabucak kaybedeceğiz. Arkamızda sıralama turlarının son bölümünde tur atamayan isimler var. Yani onları tutmak kolay olmayacak ama bazı puanlar almaya ve takıma yardımcı olmaya çalışacağız."

"Bence çok uzun bir yarış olacak ve gördüğümüz gibi çok fazla odaklanmamız gerekiyor çünkü küçük bir hatada kendinizi duvarda bulabilirsiniz. Şimdiye kadar duvarlardan uzak durmayı başardık ama yarın da konsantrasyonumuzu korumalıyız." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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