Azerbaycan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Azerbaycan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında birinci ve ikinci sektörde en iyi zamanı yaptı. Hollandalı pilot, İlk sektörde 35.365'le en iyi zamanı yaparken, ikinci sektörde 40.525 ile en iyi zamanı yaptı. Uzun düzlüğün bulunduğu son sektörde ise 25.018 yapan Lewis Hamilton zirvede yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Charles Leclerc
|35.413 (2)
|40.555 (2)
|25.161 (3)
|Lewis Hamilton
|35.508 (7)
|40.683 (6)
|25.018 (1)
|Max Verstappen
|35.365 (1)
|40.525 (1)
|25.310 (11)
|Pierre Gasly
|35.432 (3)
|40.598 (3)
|25.426 (15)
|Carlos Sainz Jnr
|35.478 (5)
|40.672 (5)
|25.195 (4)
|Lando Norris
|35.567 (9)
|40.641 (4)
|25.365 (13)
|Sergio Perez
|35.534 (8)
|40.720 (7)
|25.281 (10)
|Yuki Tsunoda
|35.627 (10)
|40.768 (8)
|25.259 (7)
|Fernando Alonso
|35.676 (12)
|41.076 (9)
|25.395 (14)
|Valtteri Bottas
|35.447 (4)
|41.082 (10)
|25.277 (9)
|Sebastian Vettel
|35.480 (6)
|41.173 (12)
|25.118 (2)
|Esteban Ocon
|35.830 (13)
|41.096 (11)
|25.327 (12)
|Daniel Ricciardo
|35.646 (11)
|41.218 (13)
|25.440 (16)
|Kimi Raikkonen
|35.919 (14)
|41.220 (14)
|25.249 (6)
|George Russell
|36.028 (15)
|41.321 (15)
|25.274 (8)
|Nicholas Latifi
|36.248 (17)
|41.570 (16)
|25.246 (5)
|Mick Schumacher
|36.542 (18)
|41.961 (18)
|25.499 (17)
|Nikita Mazepin
|36.117 (16)
|41.948 (17)
|25.520 (18)
Hız ölçüm noktasında Mercedes ve Ferrari motorlu araçların üstünlüğü vardı.
Aston Martin pilotu Sebastian Vettel hız ölçüm noktasında 317.3 km/s hıza çıkarken, onu 1.9 km/s geriden Carlos Sainz ve 2.7 km/s geriden Valtteri Bottas takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kmh/mph)
|Fark
|1
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|317.3 (197.2)
|2
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|315.4 (196.0)
|-1.9
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|314.6 (195.5)
|-2.7
|4
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|314.1 (195.2)
|-3.2
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|314.1 (195.2)
|-3.2
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|313.9 (195.0)
|-3.4
|7
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|313.7 (194.9)
|-3.6
|8
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|313.6 (194.9)
|-3.7
|9
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|313.5 (194.8)
|-3.8
|10
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|313.2 (194.6)
|-4.1
|11
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|312.8 (194.4)
|-4.5
|12
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|312.7 (194.3)
|-4.6
|13
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|312.3 (194.1)
|-5.0
|14
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|310.1 (192.7)
|-7.2
|15
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|309.8 (192.5)
|-7.5
|16
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|309.8 (192.5)
|-7.5
|17
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|309.1 (192.1)
|-8.2
|18
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|308.8 (191.9)
|-8.5
|19
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|300.0 (186.4)
|-17.3
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|293.0 (182.1)
|-24.3
İlk bölümün en hızlı ismi 243.7 km/s ile Yuki Tsunoda olurken, ikinci bölümde Lewis Hamilton 247.3 km/s hıza çıktı. Son kısımda ise 344.8 km/s hızla Carlos Sainz zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|Y. Tsunoda
|243.7
|L. Hamilton
|247.3
|C. Sainz
|344.8
|2
|L. Norris
|241.9
|N. Mazepin
|246.6
|L. Hamilton
|334.9
|3
|P. Gasly
|240.1
|V. Bottas
|246.0
|E. Ocon
|333.1
|4
|C. Sainz
|238.3
|N. Latifi
|245.6
|F. Alonso
|332.7
|5
|L. Hamilton
|238.1
|S. Perez
|245.4
|K. Raikkonen
|332.3
|6
|C. Leclerc
|237.1
|P. Gasly
|244.8
|C. Leclerc
|331.8
|7
|K. Raikkonen
|234.6
|C. Leclerc
|240.0
|N. Mazepin
|331.6
|8
|V. Bottas
|233.7
|K. Raikkonen
|239.9
|Y. Tsunoda
|331.0
|9
|D. Ricciardo
|233.3
|F. Alonso
|239.2
|G. Russell
|330.7
|10
|M. Verstappen
|232.4
|L. Norris
|238.0
|N. Latifi
|330.6
|11
|S. Perez
|232.2
|Y. Tsunoda
|236.9
|S. Vettel
|330.5
|12
|F. Alonso
|228.6
|E. Ocon
|235.1
|V. Bottas
|330.0
|13
|N. Latifi
|226.6
|M. Verstappen
|234.6
|S. Perez
|329.7
|14
|L. Stroll
|225.4
|G. Russell
|233.8
|M. Schumacher
|328.5
|15
|E. Ocon
|225.3
|C. Sainz
|233.1
|P. Gasly
|328.2
|16
|S. Vettel
|223.2
|D. Ricciardo
|227.7
|A. Giovinazzi
|327.5
|17
|N. Mazepin
|222.9
|S. Vettel
|221.4
|M. Verstappen
|327.3
|18
|M. Schumacher
|221.7
|M. Schumacher
|217.7
|D. Ricciardo
|326.2
|19
|G. Russell
|221.4
|A. Giovinazzi
|185.5
|L. Norris
|324.1
|20
|A. Giovinazzi
|216.1
|L. Stroll
|104.3
|L. Stroll
|324.1
Önceki haber
Binotto: "Ferrari, bu pole pozisyonuyla beraber kaydettiği gelişimi doğruladı"
Sonraki haber
Azerbaycan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Azerbaycan GP
|Editör
|Kemal Şengül