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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Azerbaycan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

Azerbaycan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında birinci ve ikinci sektörde en iyi zamanı yaptı. Hollandalı pilot, İlk sektörde 35.365'le en iyi zamanı yaparken, ikinci sektörde 40.525 ile en iyi zamanı yaptı. Uzun düzlüğün bulunduğu son sektörde ise 25.018 yapan Lewis Hamilton zirvede yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Charles Leclerc 35.413 (2) 40.555 (2) 25.161 (3)
Lewis Hamilton 35.508 (7) 40.683 (6) 25.018 (1)
Max Verstappen 35.365 (1) 40.525 (1) 25.310 (11)
Pierre Gasly 35.432 (3) 40.598 (3) 25.426 (15)
Carlos Sainz Jnr 35.478 (5) 40.672 (5) 25.195 (4)
Lando Norris 35.567 (9) 40.641 (4) 25.365 (13)
Sergio Perez 35.534 (8) 40.720 (7) 25.281 (10)
Yuki Tsunoda 35.627 (10) 40.768 (8) 25.259 (7)
Fernando Alonso 35.676 (12) 41.076 (9) 25.395 (14)
Valtteri Bottas 35.447 (4) 41.082 (10) 25.277 (9)
Sebastian Vettel 35.480 (6) 41.173 (12) 25.118 (2)
Esteban Ocon 35.830 (13) 41.096 (11) 25.327 (12)
Daniel Ricciardo 35.646 (11) 41.218 (13) 25.440 (16)
Kimi Raikkonen 35.919 (14) 41.220 (14) 25.249 (6)
George Russell 36.028 (15) 41.321 (15) 25.274 (8)
Nicholas Latifi 36.248 (17) 41.570 (16) 25.246 (5)
Mick Schumacher 36.542 (18) 41.961 (18) 25.499 (17)
Nikita Mazepin 36.117 (16) 41.948 (17) 25.520 (18)

Hız ölçüm noktasında Mercedes ve Ferrari motorlu araçların üstünlüğü vardı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel hız ölçüm noktasında 317.3 km/s hıza çıkarken, onu 1.9 km/s geriden Carlos Sainz ve 2.7 km/s geriden Valtteri Bottas takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kmh/mph) Fark
1 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 317.3 (197.2)  
2 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 315.4 (196.0) -1.9
3 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 314.6 (195.5) -2.7
4 George Russell Williams Mercedes 314.1 (195.2) -3.2
5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 314.1 (195.2) -3.2
6 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 313.9 (195.0) -3.4
7 Max Verstappen Red Bull Honda 313.7 (194.9) -3.6
8 Esteban Ocon Alpine Renault 313.6 (194.9) -3.7
9 Sergio Perez Red Bull Honda 313.5 (194.8) -3.8
10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 313.2 (194.6) -4.1
11 Nicholas Latifi Williams Mercedes 312.8 (194.4) -4.5
12 Fernando Alonso Alpine Renault 312.7 (194.3) -4.6
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 312.3 (194.1) -5.0
14 Nikita Mazepin Haas Ferrari 310.1 (192.7) -7.2
15 Mick Schumacher Haas Ferrari 309.8 (192.5) -7.5
16 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 309.8 (192.5) -7.5
17 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 309.1 (192.1) -8.2
18 Lando Norris McLaren Mercedes 308.8 (191.9) -8.5
19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 300.0 (186.4) -17.3
20 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 293.0 (182.1) -24.3

İlk bölümün en hızlı ismi 243.7 km/s ile Yuki Tsunoda olurken, ikinci bölümde Lewis Hamilton 247.3 km/s hıza çıktı. Son kısımda ise 344.8 km/s hızla Carlos Sainz zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

             1. Bölüm                       2. Bölüm                        Start/Finiş  
Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S
1 Y. Tsunoda 243.7 L. Hamilton 247.3 C. Sainz 344.8
2 L. Norris 241.9 N. Mazepin 246.6 L. Hamilton 334.9
3 P. Gasly 240.1 V. Bottas 246.0 E. Ocon 333.1
4 C. Sainz 238.3 N. Latifi 245.6 F. Alonso 332.7
5 L. Hamilton 238.1 S. Perez 245.4 K. Raikkonen 332.3
6 C. Leclerc 237.1 P. Gasly 244.8 C. Leclerc 331.8
7 K. Raikkonen 234.6 C. Leclerc 240.0 N. Mazepin 331.6
8 V. Bottas 233.7 K. Raikkonen 239.9 Y. Tsunoda 331.0
9 D. Ricciardo 233.3 F. Alonso 239.2 G. Russell 330.7
10 M. Verstappen 232.4 L. Norris 238.0 N. Latifi 330.6
11 S. Perez 232.2 Y. Tsunoda 236.9 S. Vettel 330.5
12 F. Alonso 228.6 E. Ocon 235.1 V. Bottas 330.0
13 N. Latifi 226.6 M. Verstappen 234.6 S. Perez 329.7
14 L. Stroll 225.4 G. Russell 233.8 M. Schumacher 328.5
15 E. Ocon 225.3 C. Sainz 233.1 P. Gasly 328.2
16 S. Vettel 223.2 D. Ricciardo 227.7 A. Giovinazzi 327.5
17 N. Mazepin 222.9 S. Vettel 221.4 M. Verstappen 327.3
18 M. Schumacher 221.7 M. Schumacher 217.7 D. Ricciardo 326.2
19 G. Russell 221.4 A. Giovinazzi 185.5 L. Norris 324.1
20 A. Giovinazzi 216.1 L. Stroll 104.3 L. Stroll 324.1

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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