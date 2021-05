Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

Ferrari bu yıl düzlük performansını artırmak ve aynı zamanda virajlarda güçlü olmak için hem aerodinamiyi hem de motoru geliştirmeye çalıştı.

Takım, geçen yıla göre iyi bir adım atmayı başardı ve şu anda şampiyona üçüncülüğü için yarışıyor.

Ferrari'nin bu yıl üçüncülük için mücadele etmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Binotto, "Umduğum şey buydu. Bunun beklediğimden daha az ya da daha çok olup olmadığı anlamsız bir cevap. Artık yeniden verilerimize güvenebiliyor olmamız benim için çok önemli. Yarış pistiyle olan korelasyon yeniden doğru seviyede."

"Geçen yılki zayıf noktalarımızı yani aracın sürüklenmesini, motor gücünü, aerodinamik dengeyi ve genel yere basma gücünü iyi yönde geliştirmeyi başardık. Bu yüzden mutluyum. Sezonun başlangıç kısmı için plana göre gidiyoruz." cevabını verdi.

Ferrari, Bahreyn'de pole pozisyonunun 0.7, Imola'da 0.3 ve Poritmao'da yine 0.7 saniye ardında kaldı.

Binotto, bu konuda, "Max, Imola'da en hızlı turunda hata yaptı. Mükemmel bir tur olsaydı muhtemelen fark daha büyük olurdu. Bu, tamamen pistin özelliklerine ve uzunluğuna bağlı. Pole pozisyonunun yarım saniye ardında kalmanın iyi bir ortalama olduğunu düşünüyorum."

"Barselona bize daha net bir tablo sunabilir. Takvimdeki ilk normal pist burası ve geleneksel olarak her zaman aracın güçlü ve zayıf yönlerini gösteren bir pist. Bundan sonra nerede olduğumuzu ve nereyi hedefleyebileceğimizi söylemek mümkün olacak. Ayrıca henüz dördüncü yarıştayız. Çoğu takımın araçlarını daha iyi anlayıp, daha iyi faydalanmaya başlayacaklar."

"Üçüncü sırada bizim için ana hedef değil. En önemlisi her alanda kendimizi geliştirebileceğimizi kanıtlamamız. Aklınıza gelebilecek her alan; aerodinamik, şasi, motor, dayanıklılık, pit stoplar... İlk yarışlara batığımızda pit stoplarda en iyilerden biriydik. Her detayın önemli olduğu zihniyete geri döndük. Zayıflıkları bulup, onları ortadan kaldırabiliyoruz. Elbette her şey bir gecede olmuyor ama zirveye geri dönmek için doğru yoldayız."

Binotto, kaydettikleri gelişime rağmen en zayıf oldukları alanın motor olduğunu söyledi.

Başka nerede zayıflık gördüğü sorusuna Binotto, "Çok iyi bir ilerleme kaydetmiş olmamıza rağmen motorda hâlâ güç eksikliğimiz var. Bu hem sıralama turları hem de yarış için geçerli. Bu bizi yarış içerisindeki bir mücadelede savunmasız hale getirebilir."

"Aerodinamik anlamda önemli oranda geliştik fakat henüz en iyi iki takımın seviyesinde değiliz. Burada homologasyon kuralları nedeniyle elimiz kolumuz bağlıydı. Çoğu alan dondurulmuştu."

Mattia Binotto, Takım Patronu, Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Kısıtlamalar nedeniyle gelişmemizin en zor olduğu yer motordu. Dayanıklılığa zarar vermeden performans bulmanız gerekiyor. Bu, aynı anda iki görev demek. Motorun gelişim süresi bir araçtan daha fazla zaman alıyor. Bu açıdan bence kısa sürede iyi tepki verdik."

İlginç şekilde 2022'den sonra motor gelişimi dondurulacak ve bu, Ferrari için dezavantajlı durumda olabilir.

Bu konuda yapay bir eşitliğe ihtiyaç duyup duymayacakları sorusuna Binotto, "Bugün, motorlar arasındaki farklar eşitlik gerektirecek kadar büyük değil. 0.2 saniye içinde doğal bir yakınlık var. Eşitlik istemenin anlamı yok. Elbette 0.2 saniyelik grupta değil, en iyisi olmak istiyoruz. Bu nedenle 2022 için iyi bir adım daha atmak için bir kez daha büyük bir çaba ortaya koymamız gerekiyor. Henüz en iyisi değiliz ve gelişim için büyük fırsatlar olduğunu da biliyoruz." cevabını verdi.

Gelecek yıl E10 yakıtlara geçilecek ve bunun ne kadar zor bir iş olduğu sorusuna Binotto, "Bu, büyük bir iş. Bir motor üreticisi olarak yanma sürecini değiştirmeliyiz. Yakıt tedarikçisi de ürünlerini buna göre uyarlamalı. Yeni bir yanma sürecine sahip olmak, tasarım üzerinde de etkiye sahip oluyor çünkü motor içindeki belli parçalar üzerindeki kuvveti değiştiriyor. Ek olarak ince ayar yapmalı ve yanma ile ilgili tüm parametreleri değiştirmelisiniz. Tüm bunlara bir de yakıt üreticilerinin tek bir hakkı olduğunu da eklemek gerekiyor. Çünkü başladıktan sonra gelişim üç yıl boyunca dondurulacak." dedi.

Binotto, bir noktada tamamen 2022 aracına odaklanacaklarını doğruladı.

"2022 aracı o kadar yeni ve o kadar farklı ki her rüzgar tüneli seansında büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Bu nedeniyle gelişebileceğimiz çok fazla yer ve nispeten az zamanımız var."

"Bu yüzden 2022 aracının bir öncelik olması gerekiyor. Takımımızın çoğu zaten 2022 aracı üzerinde çalışıyor. Ancak bu, 2021 aracı üzerinde daha fazla gelişim çalışması olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece gelişim için güçlü bir programımız yok."

Ferrari SF21 arka bölüm detay Fotoğraf: Giorgio Piola