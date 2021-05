McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?

Brown'ın mektubunun ana konularından birisi mevcut karar verme süreci ve bazı takımların güç ünitesi tedarikçilerinin ya da ticari partnerlerinin kararlarını takip etmek zorunda kalmalarıydı.

Bu, on yıllardır devam etmekte olan sorunlardan birisi. Tabii ki hiçbir müşteri takımı, özellikle güç ünitesini ilgilendiren oylamalarda aleyhte oy kullanamaz. Herkes bunu biliyor ve kabulleniyor.

Ancak bu, farklı konularla ilgili oylamalarda da oluyor. Küçük takımlar, birçok konuda kendi zararlarına da olsa büyük takımları takip etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden tartışma olabiliyor.

Formula 1 padoğundaki mevcut gruplaşmaları belirlemek zor değil. Ferrari Alfa Romeo ve Haas ile bir taraf. Bu takımlar sadece Maranello merkezli takımın güç ünitesini kullanmıyorlar aynı zamanda onların sürücü programında yer alan genç pilotlarını yarıştırıyorlar. Eski Sauber ekibine adını veren Alfa'nın Ferrari ile doğrudan bir ticari bağlantısı da var.

Mercedes'in fabrika takımı haricinde üç partner takımı var. Hem ticari, hem de teknoloji paylaşımı açısından en yakın olan partner Aston Martin. Bu birliktelikte Toto Wolff ve Lawrence Stroll'un yakınlığının da payı var.

Williams bir adım geride ancak orada da Mercedes destekli George Russell yarışıyor. Williams 2022'de Mercedes'in vites kutusunu da kullanmaya başlayacak. Mercedes'in birlikteliklerinde en uzakta olanı McLaren. McLaren'ın Mercedes'le sadece güç ünitesi anlaşması bulunuyor.

Kalan takımlar içerisinde Red Bull ve AlphaTauri her zaman tek bir takım gibi hareket ediyorlar çünkü iki takım da Red Bull'a ait. Alpine ise herhangi bir takımla bağlantısı olmayan bağımsız bir fabrika takımı konumunda.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field away at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images