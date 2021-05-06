Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor" Sonraki / FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı
Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İspanya GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Bu yıl egzoz sistemlerinin değişimi de sınırlı. Sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor.

Güç ünitesi ve egzoz sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
33. M. Verstappen Red Bull Honda 1 1 1 1 1 1 2
11. S. Perez Red Bull Honda 1 1 1 1 2 2 2
03. D. Riccardo McLaren Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
04. L. Norris McLaren Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
05. S. Vettel Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
14. F. Alonso Alpine Renault 1 1 1 1 1 1 3
31. E. Ocon Alpine Renault 1 1 1 1 1 1 2
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
22. Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 2 2 2 2 3 3 3
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 1 1 1 1 2 2 2
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
09. N. Mazepin Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
47. M. Schumacher Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
63. G. Russell Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
06. N. Latifi Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
paylaşım
yorumlar
Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

Önceki haber

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

Sonraki haber

FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı

FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

1s
2
Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes HPP'den beş isimle daha anlaştı!

3s
3
Formula 1

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”

4s
4
Formula 1

Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak

2s
5
Formula 1

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?

1s
Son Haberler
FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı
F1

FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı

10dk
İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

37dk
Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"
F1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

1s
McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?
F1

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?

1s
Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak
F1

Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak

2s
Son Videolar
F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
5s

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı İspanya GP
Formula 1

FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor" İspanya GP
Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

Norris ve Ricciardo, Senna'nın yarıştığı McLaren F1 araçlarını kullanacak İspanya GP
Formula 1

Norris ve Ricciardo, Senna'nın yarıştığı McLaren F1 araçlarını kullanacak

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

Resmi: Red Bull, Mercedes HPP'den beş isimle daha anlaştı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes HPP'den beş isimle daha anlaştı!

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”

Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?

Norris ve Ricciardo, Senna'nın yarıştığı McLaren F1 araçlarını kullanacak
Formula 1 Formula 1

Norris ve Ricciardo, Senna'nın yarıştığı McLaren F1 araçlarını kullanacak

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?

Son Haberler

FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.