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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Binotto: "Daha güçlü döneceğiz"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendileri adına zorlu geçen Imola yarışının ardından daha güçlü döneceklerine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
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Binotto: "Daha güçlü döneceğiz"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, Imola'da gerçekleştirilen yarışın son bölümünde pite girmiş ve ardından Sergio Perez'i geçmek için zorlarken spin atmıştı.

Monakolu pilot, tekrar pit stop yapmasının ardından dokuzuncu sıraya geriledi ve sonunda altıncı sırada finiş gördü.

Carlos Sainz ise ilk turda yaşadığı olayın ardından yarış dışı kaldı. Ferrari böylelikle bu yıl ilk kez podyuma çıkamamış oldu.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Mattia Binotto şöyle dedi: "Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Fakat başımızı dik tutmamız gerekiyor."

"Bunun gibi olaylar yarışın bir parçası. Bazen hata yapabiliriz ve bugün tam olarak böyle bir durum vardı. Fakat rekabetçi bir aracımız var. Bu yüzden motivasyonumuzu kaybetmeyip, bir sonraki yarışa hazırlanmaya odaklanmalıyız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes as Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes as Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Şu anda Red Bull'un hızlı olduğuna ve aracı geliştirmeye devam ettiğine şüphe yok. İki hafta önce Avustralya'daydık ve orada en iyi araca sahiptik. Bugün ise durum tam tersiydi. Güç dengesinin yarıştan yarışa değişeceğini düşünüyorum."

"Önemli olan genel anlamda hızlı bir aracımızın olması. Yağmurlu sıralama turlarında Charles ikinci oldu, kuru pistte yapılan sprint yarışında ikinciydi. Yani hızlı bir aracımız var. Aynı zamanda aracın gelişiminin bu sezon kilit nokta olduğunu da biliyoruz. Red Bull'un çok hızlı bir aracı olduğu ortada fakat geri döneceğiz."

Binotto, son bölümde Leclerc'i pite alma sebeplerinin en hızlı tur olmadığını söyledi.

"Son pit stopu en hızlı zaman turunu atmak için yapmadık. Bunun bizim için en iyi seçenek olduğunu düşündüğümüz için yaptık. Red Bull'un hamlemize yanıt vereceğini ve son bölümde herkesin yeni lastiklere geçeceğini düşündük."

"Charles doğru zamanda pite girdi fakat piste döndüğünde küçük bir hata yaptı. Bu bazen olabiliyor. Bu yüzden pek endişelenmenin anlamı yok."

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