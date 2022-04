Binotto: "Daha güçlü döneceğiz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Imola'da gerçekleştirilen yarışın son bölümünde pite girmiş ve ardından Sergio Perez'i geçmek için zorlarken spin atmıştı.

Monakolu pilot, tekrar pit stop yapmasının ardından dokuzuncu sıraya geriledi ve sonunda altıncı sırada finiş gördü.

Carlos Sainz ise ilk turda yaşadığı olayın ardından yarış dışı kaldı. Ferrari böylelikle bu yıl ilk kez podyuma çıkamamış oldu.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Mattia Binotto şöyle dedi: "Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Fakat başımızı dik tutmamız gerekiyor."

"Bunun gibi olaylar yarışın bir parçası. Bazen hata yapabiliriz ve bugün tam olarak böyle bir durum vardı. Fakat rekabetçi bir aracımız var. Bu yüzden motivasyonumuzu kaybetmeyip, bir sonraki yarışa hazırlanmaya odaklanmalıyız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes as Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images