Ralf: "Mick'in ikinci spini büyük bir hataydı"

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Imola yarışı Haas F1 pilotu Mick Schumacher için pek iyi geçmedi. Takım arkadaşı Kevin Magnussen'in dokuzuncu olduğu ve hem sprint yarışında hem de ana yarışta puan aldığı hafta sonunda Schumacher, iki bariz hata yaptı.

Bunlardan ilk, pazar günkü yarışın ilk turundaydı ve aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve Fernando Alonso'nun aracına da dokundu.

Sonrasında pozisyon savaşı verirken bir başka spin daha attı.

Sky Almanya'da yorumculuk yapan Mick'in amcası Ralf Schumacher'e göre ilk turdaki spinin açıklaması bulunsa da, attığı ikinci spin eleştiriyi hak ediyor.

Schumacher, "Yağmur sonrası ıslanmış bir pistte yarışa başlamak her zaman için zordur ve bu konu hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok." "Asfalt kaygan olunca bazen böyle gidebiliyor. Bu herkesin başına gelebilir, hatta Daniel Ricciardo bile yanlış hesapladı. Bu açıdan ilk hatası çok problem değil." "Fakat ikinci hatası hatası çok fazla." "Bunun olmaması gerektiğini kabul etmeliyiz. Frenlemede çok geç kaldı ve hata yaptı." "Şimdi Mick'in tüm hafta sonu boyunca yaptıklarını ayrıntılı olarak analiz etmesi gerekiyor." "Tecrübe kazanmanın ve gelecekte daha iyi performans göstermenin tek yolu budur. Fakat bir dizi güzel yarıştan sonra bazen hafta sonunuz pek de iyi gelişmeyebilir." dedi. Ralf ayrıca Mick'in Kevin Magnussen seviyesinde olmadığını da ekledi. "Çoğu zaman Kevin'in performansının gerisinde kaldığını söylemek doğru olur. Bu hafta sonu onun için daha kötü bir hafta sonu oldu.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images