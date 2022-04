Binotto: "Carlos'un ön sıralarda mücadele etmeye alışması lazım"

İspanyol pilot, Q2'de, seansı ikinci sırada götürürken yaptığı bir kaza sonucu sıralama turlarına erkenden veda etmek zorunda kaldı.

Her ne kadar kaza sonrasında başlayan sağanak yağmur sonrası Q3'e kalmayı başarsa da, seansa katılamayan Sainz bugün sprint yarışına 10. sıradan başlayacak.

Sainz şu ana kadar hem sıralama turlarında, hem de yarış temposunda Charles Leclerc ile boy ölçüşebilecek bir performans sergilemedi, fakat Binotto ortada bir sorun olmadığını söylüyor.

Binotto, "Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Elbette uyum sağlamanız gerekiyor. Sainz birkaç önemli hata yaptı fakat yine de kendini geliştirdiğini düşünüyorum, giderek çok daha hızlı oluyor."

"Dün gerçekten çok hızlıydı. Yazık oldu, çünkü onun piste çıktığı anların sınırları zorlamak için doğru zaman olmadığını düşünüyorum. O da bunu çok iyi biliyor."

“Bence bu, baskıyı yönetmekle ilgili bir mesele. Kariyerinde ilk kez en iyi pozisyonlar için rekabet edebilecek kadar hızlı bir arabası var, sadece buna alışması gerekiyor. Fakat çok çabuk alışacak, çünkü baskıyı yönetebilecek kadar akıllı ve yetenekli olduğunu biliyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, climbs out of his car after crashing out in Q2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images