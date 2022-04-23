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Bottas yeni şasiye geçti

Alfa Romeo, cuma günü yolda kalan Valtteri Bottas'ın şasisini değiştirme kararı aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bottas yeni şasiye geçti
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Fin pilot, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında son bölüme kalmayı başarmıştı fakat seansın henüz daha ilk kısmında aracını kenara çekti.

Yapılan incelemelerin ardından Bottas'ın aracının egzoz kısmında çıkan yangının şasiye hasar verdiği ortaya çıktı.

Takım bundan ötürü Fin pilotu yedek şasiye geçirmek zorunda kaldı. Bu, çok fazla zaman aldığı için, Bottas 2. antrenmanda yer almadı.

Takım, tüm hazırlıkları sprint sıralama yarışından önce tamamlamayı umuyor. 

Değişim kurallar dahilinde olduğu için Bottas herhangi bir ceza almayacak.

Öte yandan iki aracın da güç ünitesinde değişim yapıldı. Haas pilotu Kevin Magnussen bu yılki ikinci enerji depolama ünitesine geçerken, Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu da ikinci egzozuna geçti.

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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