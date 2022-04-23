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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

McLaren, Ricciardo'nun aracını sprint yarışına yetiştirmeyi bekliyor

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bir sorun keşfetmelerine rağmen bunu sprint sıralama yarışına kadar çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
McLaren, Ricciardo'nun aracını sprint yarışına yetiştirmeyi bekliyor
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McLaren, cumartesi sabahı Daniel Ricciardo'nun güç ünitesinde, kısa sürede çözülmesi mümkün olmayacak ciddi sorunlar keşfetti ve Avustralyalı pilot bundan ötürü 2. antrenmanda yer almadı.

Seansın başında aynı zamanda Lando Norris'in MCL36'sında da bir fren sorunu tespit edildi.

Tüm bunlar endişe verici olsa da Andreas Seidl, takımın problemlerle baş edebileceğine inanıyor..

Seidl, "Dün her şey iyi gitse de bugüne en iyi şekilde başlayamadık."

"Daniel'in aracında bu sabah bir sorun bulduk ve onarım çok uzun sürdü, bu yüzden piste çıkmak için yeterli zamanımız olmadı. Ayrıntılara girmeyeceğim ve sorunun tam olarak ne olduğunu açıklamayacağım."

"Lando'ya gelirsek, ilk bölümde bir fren sistemi arızası yaşadı. Ne yazık ki, düzeltmek için tamirat gerekiyordu ve garajı ancak seansın sonunda terk edebildi. Bu yüzden de sadece bir tur atabildi, sonrasında start antrenmanı yaptı."

"Durum harika değil. Yine de kapalı park kuralları gereği araçta pek fazla bir şey yapmamıza izin verilmiyor. Umarım tüm bu durum sprint yarışında bizi pek fazla etkilemez."

"Sprint yarışından önce her şeyi yapmak için yeterli zamanımız olacağına inanıyorum."

"Bugün karşı karşıya olduğumuz görevlerden bahsedecek olursak, asıl mesele aşırıya kaçmamak ve yarınki yarışın başlangıcı için yüksek bir pozisyon alabilmek için çok agresif hareket etmemek olacak. Sonuçta, Pazar yarışında daha fazla puan kazanmak mümkün ."

"Ancak dün gördüklerimize bakılırsa, sıralama turları da dahil olmak üzere, farklı koşullarda iyi çalışan rekabetçi bir aracımız var."

"Bu pistte geçiş yapmak kolay değil ve arkamızda daha hızlı araçlar olsa bile pozisyonumuzu koruma şansımız var."

"Her zaman olduğu gibi ilk turda bazı pozisyonlar kazanmak istiyoruz fakat aynı zamanda araçları sağlam tutmamız da gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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