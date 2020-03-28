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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Antrenmanlar iptal edilebilir ya da sezon Ocak ayında bitebilir"

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Binotto: "Antrenmanlar iptal edilebilir ya da sezon Ocak ayında bitebilir"
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 06:29

Mattia Binotto, Sky ile yaptığı röportajda 2020 sezonunun Ocak ayında bitebileceğini ya da hafta sonu formatının iki güne düşürülebileceğini söyledi.

İtalya'da Coronavirüs'ün etkisi günden güne artıyor ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, diğer Ferrari çalışanları gibi evden çalışıyor.

Binotto, "Böyle bir durumda sorumlu davranmalı ve dışarı çıkmamalıyız. Günlerimiz ofisten farklı. Çalışmaya sekizde başlıyoruz, tüm personel ve mekanikerle her sabah sekizde iletişime geçiyorum. Telefonda çok fazla vakit harcıyoruz. Ayrıca bilgisayarda çalışıyorum. Ama en azından ailem ile öğle ve akşam yemeği yemek güzel."

"Takımımız son derece farklı bir durum içerisinde. Avustralya'dan sonra fabrikayı kapattık ve şu an bu süreçteyiz. Sadece bilgisayar üzerinden çalışma yapabiliyoruz."

"Sürücülerimizle neredeyse her gün konuşuyorum. Telefonda konuşuyoruz, görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Vettel ve Leclerc evde formlarını korumaya çalışıyorlar, sürekli antrenman yapıyorlar."

"Charles gün geçtikçe Hulk'a benzemeye başlıyor!" dedi.

Binotto, Avustralya GP'de ne olursa olsun yarışmayacaklarını ve aldıkları kararın doğru olduğunu söyledi.

"Avustralya GP'den önceki gece pek çok görüşme yapıldı. McLaren çalışanının virüs testi pozitif çıkmıştı ve kararımız netti; yarışa katılmamak. Ferrari hiçbir durumda yarışmayacaktı. Yarışma kararı alınsa da yarışmayacaktı. Çünkü sağlık her şeyden önemlidir."

"Melbourne yarışının iptal edildiği haberi resmileştiğinde, mümkün olan en kısa sürede evimize dönmek için gerekli düzenlemeleri yaptık."

Ferrari mechanics check tyres

Ferrari mechanics check tyres

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1, Avustralya'dan sonraki yedi yarışı da iptal etti ya da erteledi.

Binotto, 2020 sezonunun gerçekleşebilmesi adına antrenmanları iptal edebileceklerini veya sezonu Ocak ayında bitirebileceklerini söyledi..

"Diğer takım patronlarıyla ve FIA ile konuşuyoruz. Bunlar belirleyici süreçler. Çeşitli teoriler öne sürülüyor ve her biri tartışılıyor. Takvimin durumu sadece spor ve gösteri için değil, aynı zamanda takımlar ve organizatörleri için de çok önemli."

"FIA'ya mümkün olan en kısa sürede yarışabilmek adına takvim oluşturma özgürlüğü vermeye karar verdik. Şampiyonayı kısaltmak veya önümüzdeki yılın Ocak ayında tamamlaması gibi teklifler var."

"Şu anda mümkün olduğunca çok sayıda yarış gerçekleştirmek için, herhangi bir seçeneği değerlendirmeye hazır olmalıyız. Elbette böyle bir durumda, araçların gelişiminin dondurulması, küçük takımlar için bile son derece sorumlu bir karar gibi görünüyor. "

"Şimdilik farklı hipotezleri değerlendiriyoruz. Örneğin, yarış hafta sonları iki güne kadar kısaltılabilir, böylece üst üste birkaç Grand Prix düzenleyebiliriz. Ayrıca, sezon 2021'in ilk aylarında da sona erebilir. Ancak, henüz bir şey kararlaştırılmadı ve kararları beklemek zorunda kalacağız.”

Binotto, son olarak Ferrari'yi çok sevdiğini ve gelişmek için her şeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.

"İlk yarışın ertelenmesiyle, şampiyonanın başlangıcının Ferrari için değişip değişmeyeceğini söylemek zor. Sezon tekrar başladığı zaman bunu anlamamız gerekiyor. Aracı denemek için beklememiz gerekiyor."

"Fabrika şu anda kapalı ancak böyle bir durumda bile mümkün olan her şeyi yapıyoruz."

"Takım patronluğu benim için bir onur ama aynı zamanda özel bir sorumluluk. 25 yıldır Ferrari için çalışıyorum ve bu benim hayatım."

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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