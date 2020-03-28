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Formula 1 / Son dakika

Birleşik Krallık merkezli takımlar solunum cihazı üretimine yardımcı olacaklar

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Birleşik Krallık merkezli takımlar solunum cihazı üretimine yardımcı olacaklar
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
28 Mar 2020 05:47

Birleşik Krallık merkezli yedi Formula 1 takımı, coronavirüs krizini yenmek amacıyla 'Project Pitlane' adı altında kaynaklarını birleşerek Britanya hükûmetine yardım edecekler.

7 takım - Red Bull, Racing Point, McLaren, Mercedes, Renault ve Williams - ve onların "teknoloji departmanları", Birleşik Krallık hükûmetinin acil medikal ürün üretimi çağrısına olumlu yanıt verdiklerini açıkladılar. 

Bu ürünlere COVID-19 sebebiyle oluşan soluma problemlerini rahatlatan soluma cihazları, veya parçaları da dahil. 

Takımların bu operasyonu geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklandı ve F1'in yaptığı açıklamada bu grubun ilerleme kaydettiğini ve hükûmetin yaptığı çağrıya şimdiden cevap vermeye başladığı söylenmişti. 

F1'in yaptığı yeni açıklamada ise Project Pitlane'in Birleşik Krallık'ta yaşanan coronavirüs pandemisi sorununa üç belirli alanda yardım sağlayacağı açıklandı:

"Bu çalışma kolları an itibariyle bulunan medikal aletleri tersine mühendislik yapmak üzerinde çalışıyor, VentilatorChallengeUK konsorsiyumunun bir parçası olarak an itibariyle bulunan solunum cihazı dizaynlarını ölçeklendiriyorlar ve seri üretime geçmek için yeni cihaz prototipleri ortaya koyuyorlar."

"Tüm çalışmalarda Project Pitlane üyeleri, çalıştıkları takımların kaynaklarını ve kapasitelerini ortak şekilde kullanacak ve F1 endüstrisinin merkezinde bulunan becerileri kullanacaklar: hızlı dizayn, prototip üretimi, test ve becerikli üretim."

"F1'in kendine öz olan mühendislik ve teknolojik zorluklara karşı hızlı cevap yeteneği sayesinde grubumuz daha geniş olan mühendislik endüstrisine yardımcı olabilecek."

"Project Pitlane'in konsantre olduğu bölüm, belirlenen zorlukları ele alıp bunlara cevap vermek."

"Yedi takımın çalışanları, COVID-19 salgınının yarattığı zorluklara hızlı bir şekilde, inovatif teknoloji ile beraber cevap vermeye hazır."

Anlaşılana göre F1 de, Pat Symonds ve teknik ekibinin dahil olması ile beraber Project Pitlane girişiminde yer alıyor. 

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Editör Alex Kalinauckas

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