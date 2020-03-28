Pirelli: "Test olmayacağı için 2021'de mevcut lastikler kullanılabilir"

Pirelli patronu Mario Isola, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte mevcut sezona ve 18 inç lastiklere dair açıklamalar yaptı.

Isola, "18 inç lastik gelişim döngüsünün ortasındayız. Yeni düzenlemeye geçiş ertelendiği için, 2021'de 13 inç lastikle çalışmaya devam edeceğiz. Karar yakın zamanda verildi, bu nedenle FIA ​​ile günlük olarak iletişim kurarak daha fazla çalışma yapmak adına planlama yapıyoruz.

"Coronavirüs nedeniyle durum her gün değişiyor ve hepimiz duruma yanıt vermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı organize etmeye çalışıyoruz. Konu sadece yeni lastiklerin geliştirilmesi değil, aynı zamanda bu sezon başladığında yeni lastikleri de üretmek gerekiyor. Durumla gerekli şekilde başa çıkmak için doğru öncelikler belirlemek gerekiyor."

"Bu yılki yeni takvimin neye benzeyebileceğine dair henüz resmi bir bilgi yok. Çoğu yarış erteleniyor ve iptal edilmiyor. Bu, Formula 1'in bu yarışları daha sonra gerçekleştirmeyi planladığı anlamına geliyor. Şimdi takımlarla aynı durumdayız."

"Yeni takvimin üretim ve lojistik üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalı. Bahreyn ve Vietnam'daki yarışlar için üretilen lastikler, sıcaklık kontrollü konteynerlerde depolandıkları için diğer yarışlarda kullanılabilir. Diğer yarışlar için lastik üretimi başlatıldı, ancak planımızı takvime göre yapacağız."

"Formula 1 ve Formula 2 lastiklerini Romanya'daki Slatina fabrikasında üretiyoruz. Formula 3 lastikleri Türkiye'de üretiliyor."

"Lastik üretimleri tamamen durmadı. Ancak Romanya hükümetinin tüm dünya gibi durumu izlediği açık. Üretimi yavaşlattık ve yeni takvimin taslağını bekliyoruz. Üretmeye devam ettiğimiz lastikler her yarışta paketlenip kullanılabilir. Yarış lastiklerinin raf ömrü o kadar kritik değil. Altı ila on aylık lastikleri kullanabilirsiniz. Örneğin, Çin Grand Prix'si için planlanan lastik üretimi durmadı. Bu lastikler İngiltere'de depolanıyor."

"Avrupa dışındaki yarışlardan bahsedersek, lastik seçimi için son günü 27 Şubat olan Bakü'ye gidecek lastikleri ürettik. Zandvoort ve İspanya için lastik seçimi 12 Mart'ta sona erdi. Monako'daki yarış için henüz lastik üretmeye başlamadık."

Isola peş peşe üç ya da dört yarış yapmanın herkesi zorlayacağını söyledi.

"Takvimin nasıl olacağını görmeliyiz. Bu açıdan takımlarla aynı durumdayız. Hiçbir şey imkansız değil, ama insanları düşünmeliyiz. Arka arkaya üç veya dört yarışta ne kadar iyi durumda olabilecekler?"

"İki yıl önce arka arkaya üç yarış yapmıştık ve deneyimimiz var. Ama özellikle farklı kıtalardalarsa, dört Grand Prix'yi nasıl üst üste yapabileceğimizi bilmiyorum. NASCAR'da olduğu gibi iki ayrı takım yok ve takımların çalışanlarını değiştirme imkanı da yok. Dört yarış, büyük fiziksel efor nedeniyle mekanikerler için çok fazla."

"İki yıl önce, Silverstone'daki yarış arka arkaya üçüncü yarışın sonuncusuydu. Hafta sonu mekaniklerimiz çok yorgundu."

"Şu anda 18 inçlik lastik testleri ertelendi. İlk olarak testleri düzgün bir şekilde organize etmek için 2021'in çalışma programını belirlemek gerekiyor."

2021 için özel bir lastik geliştirip geliştirmeyecekleri sorusuna Isola, "Test yapma fırsatımız olup olmadığına bağlı. Özellikle yılın ikinci yarısında Avrupa ve ötesinde çok sayıda yarış olacağını düşündüğümüzde, mevcut koşulların buna izin verip vermeyeceği büyük bir soru işareti. Ya da böyle bir fırsatımız olacak mı? Testler için zamanın olacağından emin değilim."

"Test yoksa, mevcut lastikleri kullanmaya devam etmekten başka çaremiz de yok. 2019'un ortalarında, 18 inçlik lastiklere odaklanmak için 13 inçlik lastikleri geliştirmeyi bıraktığımızı unutmayın. Tabii ki önceki lastiklere dönebiliriz ancak bunun için testler yapmak gerekiyor. Bu konu takımlarla tartışılıyor." yanıtını verdi.