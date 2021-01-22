Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

paylaşım
yorumlar
Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"
Ekleyen:
, Editör

Charles Leclerc 2019'da kazandığı yedi pole pozisyonu ve elde ettiği iki zaferle parlak bir sezon geçirmişti. 2020, Ferrari için oldukça zorlu geçse de takım, Monacolu pilota rekabetçi bir araç sağlamak için sezon boyunca çalıştı. Takım patronu Mattia Binotto, tüm bu problemlere rağmen Leclerc'in içindeki liderlik vasfını ortaya çıkarabildiğini söyledi.

Leclerc bir önceki sezona (264) kıyasla, 2020'de daha az puan topladı (98). Buna rağmen genç pilot geçtimiz sezon - Ferrari'nin 2019 SF90 ve 2020 SF1000 arasındaki bariz performans açığına rağmen - podyum da dahil olmak üzere çarpıcı performanslara imza attı.

Bu durum rakip sürücülerin, Leclerc'i sezonun en iyi 4. pilotu seçmesine sebep oldu. Fakat Ferrari takım patronu Binotto, Monacolu sürücünün 3. sırayı hak ettiğini düşünüyor.

Binotto'nun konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Genel olarak onun için önemli bir sezon oldu.” 

“Aracımızın rekabet gücü bizi çok zorlasa da Leclerc'in takım liderliği yönünden kendini geliştirdiğini düşünüyorum."

“Charles'ın ne kadar hızlı olduğunu kanıtlamasına gerek yok. Bence herkes onun ne kadar iyi olduğunu, sürüş tarzını, kalitesini, yarışları ve zor koşulları biliyor. Bence bu açıdan yine çok iyi iş çıkardı."

 

Binotto, Leclerc'in takımda motivasyonu nasıl sağladığını özellikle vurguladı. İtalyan takım patronu, 2021'de bu spordaki dördüncü yılına, Ferrari'nin yeni transferi Carlos Sainz'la birlikte başlayacak olan Monacolu genç yıldızın gittikçe güçleneceğine inancı tam.

"Charles çok destekleyici bir insan."

"Ekibi ne zaman desteklemesi gerektiğini, ne zaman motivasyonu yükseltmesi gerektiğini gerçekten anlıyor. Tüm bunların sonuçlar üzerinde bir etkisi olacağının farkında. Bence o gerçek bir lider; bu yıl sadece sürücü olarak değil, her anlamda kendini çok geliştirdi."

Leclerc'in önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini düşünen Binotto, "Üstüne üstlük sürüş, lastik yönetimi, yarış temposu anlamında da çok şey öğrendi. Özellikle sürüş yeteneği açısından, sezonun içinde kendisini tekrar tekrar geliştirdi."

"Bu yüzden Charles'ın gelecekte güçlü bir sürücü olacağından oldukça eminim. Zaten çok güçlü ama daha da güçlenecek, gelecek sene de aynen böyle olacak." dedi.

Ferrari geçtiğimiz sezonda 1980'den bu yana kariyerindeki en kötü takımlar şampiyonası sonucunu almıştı. 2021 için yepyeni bir güç ünitesi geliştiren ekibin yeni sezondaki amacı küllerinden doğmak.

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Önceki haber

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Şampiyonluk hedefleyen Honda, bu yıl 2022 motorunu kullanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Şampiyonluk hedefleyen Honda, bu yıl 2022 motorunu kullanacak!

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"

Suudi Arabistan, F1 için yeni bir yarış pisti hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 için yeni bir yarış pisti hazırlıyor

Button, Williams'ın gelişimine yardım etmeyi hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, Williams'ın gelişimine yardım etmeyi hedefliyor

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

Son Haberler

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

Button, Williams'ın gelişimine yardım etmeyi hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Button, Williams'ın gelişimine yardım etmeyi hedefliyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

1s
2
Formula 1

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

1s
3
Formula 1

Şampiyonluk hedefleyen Honda, bu yıl 2022 motorunu kullanacak!

6s
4
Formula 1

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

29 dk
5
Formula 1

Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"

1g

Son Haberler

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

Formula 1
29dk
Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Formula 1
1s
Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

Formula 1
1s
Button, Williams'ın gelişimine yardım etmeyi hedefliyor

Button, Williams'ın gelişimine yardım etmeyi hedefliyor

Formula 1
3s
Brundle: "Wolff'ün iş yapmaya dair bildiği bazı özel şeyler var"

Brundle: "Wolff'ün iş yapmaya dair bildiği bazı özel şeyler var"

Formula 1
4s

Son Videolar

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.