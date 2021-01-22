Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

Leclerc bir önceki sezona (264) kıyasla, 2020'de daha az puan topladı (98). Buna rağmen genç pilot geçtimiz sezon - Ferrari'nin 2019 SF90 ve 2020 SF1000 arasındaki bariz performans açığına rağmen - podyum da dahil olmak üzere çarpıcı performanslara imza attı.

Bu durum rakip sürücülerin, Leclerc'i sezonun en iyi 4. pilotu seçmesine sebep oldu. Fakat Ferrari takım patronu Binotto, Monacolu sürücünün 3. sırayı hak ettiğini düşünüyor.

Binotto'nun konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Genel olarak onun için önemli bir sezon oldu.”

“Aracımızın rekabet gücü bizi çok zorlasa da Leclerc'in takım liderliği yönünden kendini geliştirdiğini düşünüyorum."

“Charles'ın ne kadar hızlı olduğunu kanıtlamasına gerek yok. Bence herkes onun ne kadar iyi olduğunu, sürüş tarzını, kalitesini, yarışları ve zor koşulları biliyor. Bence bu açıdan yine çok iyi iş çıkardı."

Binotto, Leclerc'in takımda motivasyonu nasıl sağladığını özellikle vurguladı. İtalyan takım patronu, 2021'de bu spordaki dördüncü yılına, Ferrari'nin yeni transferi Carlos Sainz'la birlikte başlayacak olan Monacolu genç yıldızın gittikçe güçleneceğine inancı tam.

"Charles çok destekleyici bir insan."

"Ekibi ne zaman desteklemesi gerektiğini, ne zaman motivasyonu yükseltmesi gerektiğini gerçekten anlıyor. Tüm bunların sonuçlar üzerinde bir etkisi olacağının farkında. Bence o gerçek bir lider; bu yıl sadece sürücü olarak değil, her anlamda kendini çok geliştirdi."

Leclerc'in önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini düşünen Binotto, "Üstüne üstlük sürüş, lastik yönetimi, yarış temposu anlamında da çok şey öğrendi. Özellikle sürüş yeteneği açısından, sezonun içinde kendisini tekrar tekrar geliştirdi."

"Bu yüzden Charles'ın gelecekte güçlü bir sürücü olacağından oldukça eminim. Zaten çok güçlü ama daha da güçlenecek, gelecek sene de aynen böyle olacak." dedi.

Ferrari geçtiğimiz sezonda 1980'den bu yana kariyerindeki en kötü takımlar şampiyonası sonucunu almıştı. 2021 için yepyeni bir güç ünitesi geliştiren ekibin yeni sezondaki amacı küllerinden doğmak.