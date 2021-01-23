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Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu

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Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu
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Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Max Verstappen'in Portekiz GP'deki telsiz konuşmaları, "Moğol" kelimesinin sözlük anlamı için sözlük yazarlarına yönelik bir kampanya başlatılmasına neden oldu.

Portimao'daki ikinci antrenman seansında Verstappen, Lance Stroll'le ilk virajda temas etmiş ve Kanadalı için "gerizekalı", "moğol" gibi kelimeler kullanmıştı.

Red Bull sürücüsünün bu tepkilerini radyo telsizi sayesinde herkes duymuştu. Verstappen'in sözleri ağır bir şekilde eleştirilmişti. Moğolistan'daki ilgili kurumlar bunun üzerine Hollandalı pilottan bir özür duymak istediklerini açıkladı.

Verstappen daha sonra "kimseyi rencide etmek istemediğini" söylese de, Moğolistan'ın BM Büyükelçisi Lundeg Purevsuren de dahil olmak üzere çeşitli gruplar pilottan tam bir özür talep etmişti.

Ayrıca Purevsuren, FIA'ya Verstappen'in bu ırkçı ve aşağılayıcı dili üzerine yazdı ve kendilerinden bu konu için daha ciddi bir duruş sergilemelerini rica etti.

Bu haftaki Uluslararası Eğitim Günü onuruna Moğol Identity, Verstappen'in radyo yorumlarına atıfta bulunarak bir kampanya başlattı ve sözlük yayıncılarından "Moğol" kelimesini yeniden tanımlayıp netleştirmelerini istedi.

Mongol Identity yaptıkları açıklamada, "Formula 1 pilotu Max Verstappen'in rakibine 'Moğol' demesi ortalığı karıştırdı." 

"Bu olayın ardından sosyal medyada birçok kişi Moğol kelimesinin bu şekilde kullanımının neden saldırgan olarak algılandığını anlamadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Mongol Identity, bu kullanım şeklinin çok az kişi tarafından ırkçı ve ayrımcı olarak kabul edildiğini vurguladı. Sosyal medyada pek çok kişinin Moğol'un sözlük anlamının aptal ya da Down Sendromlu biri olduğunu öne sürerek Max Verstappen'i savunduğunu söyledi.

 

"Moğol Identity olarak, sağlanan tanımların açık ve eksiksiz olmasını sağlamak için sözlük yayıncılarıyla birlikte çalışmayı hedefliyoruz."

Moğol kelimesi aslında tarihsel olarak etnik Moğol mirasına sahip insanları tanımlamak için kullanılıyor.

John Langdon Down ise Down Sendromu'na dair ilk tanımlamalarının ardından bir makale yayınlamış ve bundan etkilenen insanlar için "Moğolculuk" gibi bir terim kullanmaya başlamıştı.

Şu an Down Sendromu'nun gerçek nedeni biliyoruz ama Down'un gözlemleri bundan çok önceye dayanıyor. Hatta İngiliz doktorun, Down Sendromlu kişilerin Doğu Asya etnik kökenli insanlarla benzer özelliklere sahip olduğuna dair düşünceleri de var.

Down'un teorisi şu an itibarını yitirmiş olsa ve oldukça saldırgan olarak kabul edilse de (ki Down daha sonra bu teorisinden geri adım atmıştır) "Mongoloidizm (Moğolculuk)" terimi 1965 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılmaya devam etti.

Ne yazık ki Moğol kelimesi hala aşağılayıcı bir terim olarak kullanılabiliyor.

Mongol Identity'nin yöneticisi yazar Uuganaa Ramsay, Moğol'un aşağılayıcı olarak kullanımına atıfta bulunan şeylerin kaldırılmasını talep ederek, "Yayıncıların tanımlarında ne kullandıklarını dikkate almalarını istiyoruz." dedi. 

Ramsay sözlerini, herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla tamamladı: "Bir sözlük eğer dil öğrenmek isteyenler için varsa Moğol'u tanımlarken Down Sendromu'na dair eskimiş teoriye ya da ırkçı ve saldırgan göndermelere yer vermeye gerçekten gerek var mı?" 

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Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Editör Jake Boxall-Legge

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